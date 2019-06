Ruokolahden Härskiänsaaressa on yhdeksän vakituisesti asuttua savua, joissa ainoastaan yhdessä on lapsia. Vastaus on ponnekas ei, kun Iida,11, ja Lotta,13, Tiilikaiselta kysytään, näkevätkö he itsensä kotisaaressa myös tulevaisuudessa. Tyttöjen äiti Susanna Tiilikainen nauraa, sillä samaa vannoi hänkin teinivuosinaan.