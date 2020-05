Puumalassa Lietveden sillan alla talvehtineen lotjan tarina näyttää saavan onnellisen lopun.

Lotja on vaihtanut omistajaa ja se on työnnetty Ristiinaan Kallioniemen kesäravintolan rantaan. Siellä yrittäjä korjaa sitä ja suunnittelee sen varaan palvelujen laajentamista.

Entisessä paikassa, vanhan lossilaiturin kupeessa lotja ehti johtaa siirtokehotuksiin ja aiheutti Puumalan kunnalle päänvaivaa.

Sen edellisen omistajan, rantasalmelaisen yrittäjän Olli Romusen mielestä asiassa on ollut vähän liikaakin parran pärinää ja julkisuutta.

Hän tosin ymmärtää, että näkyvällä paikalla ollut karun näköinen lotja on herättänyt erilaisia ja myös ylimääräisiä spekulaatioita.

– Lotjaa on suotta parjattu. Alus ei vuoda öljyä, ja siinä on korjatut betoniponttoonit. Se on vakaa, pieni syväykseltään, ja sillä on iso kantavuus, määrittelee Romunen.

Lajinsa viimeinen

Olemus kannelle katsoen ei näyttänyt siistiltä, mutta Romunen sanoo sen johtuneen päältä puretuista rakenteista. Sadevettä kertyi sisään, mutta sitä on pumpattu pois.

Romunen katsoo tehneensä eräänlaisen sisävesiliikenteen kulttuuriteon pitämällä lotjasta huolta.

– Anttolalainen laivuri sanoi sen olevan viimeinen romuttamaton ja pinnalla oleva 14 betonirunkoisesta lotjasta, joita tehtiin.

– Alun perin olimme kuljettamassa lotjaa Savonlinnan suuntaan toiselle yrittäjälle, mutta työntöaluksen potkuri hajosi matkalla. Osoittautui myös, että loppumatkasta kanavat olisivat olleet liian pieniä.

Kuljetuksen keskeydyttyä lotja kiinnitettiin valtion omistamaan rantaan. Romunen sanoo, että lähimmällä mökkiläisellä ei ollut mitään tilapäistä paikkaa vastaan.

Jossain vaiheessa omistaja kaavaili kunnostavansa aluksen itse, mutta vastaan tuli positiiviinen ongelma toisaalta.

– Omalla konepajayrityksellä menee hyvin, ja töitä riittää jopa näinä korona-aikoina.

Julkisuudessa puhuttiin romulotjasta omistajan nimeä mainitsematta. Saako kysyä, otitko henkilökohtaisesti?

– En, vaikka sukunimen perusteella voisi niin luulla, naurahtaa Romunen.

Lotjan lähtemisestä Lietveden sillan alta kertoi ensin Puumala-lehti. Kallioniemen isäntä Otto Ravantti vahvistaa tehneensä hankinnan.

– Astuvan Expressillä se työnnettiin Kallioniemeen. Lotjasta on tarkoitus tehdä ravintola tai saunalautta tai ihan mitä vaan.

Ensi vuonna valmiiksi

Myös Ravantti pitää lotjaa rakenteeltaan hyväkuntoisena. Aihio on hyvä. Parin päivän päällerakentamisella tekisi jo ihmeitä ulkonäölle.

Kunnostaminen tapahtuu muiden töiden ohessa, eikä Ravantti välttämättä kiirehdi lotjaa kuntoon vielä täksi kesäksi, koska kesän liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyy vielä paljon koronan aiheuttamaa epävarmuutta.

Sijoituspaikkana Kallioniemi toimii toistaiseksi.

– Lotjasta voi tulla myös liikkuva terassi, mutta esimerkiksi lupa-asioissa on vielä selvitettävää, toteaa Ravantti.

Hän kertoo yrityksensä saaneen Business Finlandin rahoitusta ruoka- ja luontomatkailuun liittyvään kehityshankkeeseen. Lotjalla voi olla rooli hankkeeseen liittyvissä palveluissa, mutta lotja ei silti ole keskeinen osa hankkeessa, hän korostaa.