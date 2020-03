Tervahöyry Mikkoon noin sata metriä uutta lankkua – Savonlinnan maakuntamuseon ylpeyttä laitetaan parhaillaan kuntoon

Tervahöyryn uudet lankut on valmistettu hitaasti kasvaneista männyistä. Niitä saatiin tilattua Suomenlinnan telakalta, ja riveet eli tilkkeet hommattiin Saksasta.

Savonlinnan maakuntamuseon museolaiturin komistus, tervahöyry Mikko on remontissa Laitaatsillan telakalla Savonlinnassa. Tervahöyryyn vaihdetaan uusia lattialankkuja lahoksi käyneiden tilalle. Vanhoista pohjalankuista on jo ehditty poistaa osa, ja uusiakin on laitettu tilalle.