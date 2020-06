Saimaan ympärillä on paljon tekijöitä, joilla on paljon osaamista, sanoo Anu Talka.

Etelä-Karjalassa iloitaan Savonlinnan etenemisestä Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -tittelistä kisaaviksi ehdokkaiksi Oulun ja Tampereen rinnalla.

– Kaikki kolme ovat voittajia jokainen, nyt kisa vaan tiukkenee. Oli hienoa seurata suorana tämä jännä tilanne, sanoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Lappeenranta on mukana yhdessä muiden Saimaan alueen maakuntien ja suurimpien kaupunkien kanssa Saimaa-ilmiö 2026 teeman alla rahoittamassa ja hakemassa Savonlinnalle kulttuuripääkaupungin titteliä.

Samaa sanoo myös Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtaja Satu Sikanen.

– Hieno fiilis. Tehty työ on noteerattu, mutta paljon on vielä tehtävää edessä ennen kuin kisa ratkeaa vuoden päästä.

Alueen elämäntapa esiin

Sikasen mukaan seuraavaksi täytyy tutustua palautteisiin, joita hakijakaupungit ovat saaneet.

Valintaraati korosti, että kaikki hakijat Oulu, Savonlinna ja Tampere voivat hyötyä hankkeesta.

– Jatkossa pitää saada Saimaan alueen kulttuuriväki, kansalaisjärjestöt ja matkailuväki mukaan kertomaan itäsuomalaisesta elämäntavasta ja kulttuurista.

Myös Jarva korostaa sitä, että Saimaan alueen eksotiikkaa pitää jatkossa saada entistä paremmin esille.

– Aiemmin Suomesta on kulttuuripääkaupungeiksi valittu Turku ja Helsinki. Nyt on tarjolla verkostomainen hanke, joka voisi erottua omilla vahvuuksillaan.

Jarva uskoo, että Saimaan alueen eksotiikka kiinnostaa Euroopassa.

– Tällä alueella eletään luonnon keskellä ja veden äärellä. Sillä voimme erottua muista.

Pisarat saavat Saimaan kukoistamaan

Etelä-Karjalan liitossa työskentelevä kehittämispäällikkö Anu Talka on ollut vahvasti Saimaa-ilmiön Sillanrakentaja-ryhmässä viemässä hanketta eteenpäin.

Talkan mukaan oli odotettavaa, että kaikki kolme hakijaa pääsivät jatkoon.

– Olisin toiminut tuomarina samalla tavalla. Tämä ei ole vain vuoden juttu. Olennaista on se, että tekemisen tapa muuttuu, jotain muuttuu olennaisesti tämän jälkeen.

Talkan mukaan kisa jatkuu aitona. Hänen mukaansa Savonlinnan ympärille koottu Saimaa-ilmiö on ollut isommille kaupungille kova sparraaja sekä ketterä ja nopea toimija.

Talka haluaa Sikasen tavoin laajat joukot mukaan toimintaan ja muistuttaa ilmiön luonteesta.

– Saimaa on suuri kokonaisuus ja ympärillä olevat toimijat ovat pisaroita, jotka saavat Saimaan kukoistamaan. Saimaan ympärillä on paljon tekijöitä, joilla on paljon osaamista.