Malminetsintäyritys Finnaust Mining Finland pienentää merkittävästi varausaluettaan Taipalsaarella, Savitaipaleella ja Lappeenrannassa. Varausilmoituksen osittainen raukeamisilmoitus jätettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) perjantaina.

Varausalueen pienentäminen kesken tutkimuksien on hyvin poikkeuksellista. Finnaust Mining päätyi ratkaisuun kahdesta syystä.

– Koronan takia kenttätyöt pysähtyivät ja meillä oli aikaa lukea raportteja. Kävi selväksi, että kaikkein kiinnostavin alue on Taipalsaarella Telkkälän entisen kaivoksen ympäristössä, maajohtaja Thomas Levin kertoo.

Toinen syy on varauksen nostattama vastustus. Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta valmistelevat valitusta varausluvasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, ja myös maanomistajat kokoavat joukkovalitusta asiasta.

– Emme halua, että paikalliset ovat varauksen takia huolissaan. Haluamme toimia asiassa mahdollisimman avoimesti, Levin korostaa.

Tutkimukset jatkuvat toistaiseksi kirjoituspöydällä

Tutkimusaluetta rajaamalla Finnaust Mining haluaa hälventää pelkoja ja tuoda paremmin esiin, mistä varauksessa on kysymys. Mahdollisten mineraalivarojen etsiminen ei tarkoita tässä vaiheessa minkäänlaista louhintaa.

Varaus koskee tässä vaiheessa suunnilleen Savitaipaleen Hyrkkälästä Leväseen ulottuvaa aluetta, Taipalsaaren Kirkkosaarta ja osaa Mantereentien eteläpuolisesta alueesta Saimaanharjun ja Vehkataipaleen välillä. Vesistöt, rannat, Natura- ja kaava-alueet on rajattu varauksen ulkopuolelle.

Tutkimukset jatkuvat toistaiseksi kirjoituspöytätasolla. Maastotutkimuksia Telkkälän ympäristössä tehtäneen ensi kesänä.

Finnaust Mining harkitsee varausalueen pienentämistä myös Mikkelin luoteispuolella, mutta tämä päätös tehdään vasta sen jälkeen kun alueen historiallinen data on käyty läpi samalla tavalla kun Telkkälän osalta on tehty. Laajoja alueita muun muassa Puumalassa ja Sulkavalla sisältänyt Partalansaaren varaus on nostattanut alueen asukkaiden keskuudessa paljon vastustusta.