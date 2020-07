Kesän ensimmäinen verkkoihin kuollut saimaannorppa on löytynyt eteläiseltä Saimaalta – Kuutti löytyi ympäri vuoden luvallisesta muikkuverkosta

Kesän ensimmäinen verkkoihin kuollut saimaannorpan kuutti on löytynyt eteläiseltä Saimaalta.

Löytö tehtiin harrastekalastajan verkoista maanantaina 27. heinäkuuta, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

– Toissailtana kävin hakemassa. Kalastajaa harmitti hirveästi, että tällainen oli päässyt tapahtumaan, Koskela kertoo.

Koskela ei tarkenna, minkä kunnan alueelta kuollut norppa on löytynyt.

– Joissakin tapauksissa alue voisi supistua niin pieneksi, että kalastajan henkilöllisyys tulisi liian tarkasti tietoon, hän selvittää.

Etelä-Saimaan vesialueeksi katsotaan Lintusaloa myötäilevän Vetojaon eteläpuoliset vedet. Alue sijaitsee lähes kokonaan Etelä-Karjalan maakunnassa lukuun ottamatta pientä Puumalan puoleista osuutta.

Norppa jäi poikkeuksellisesti muikkuverkkoon

Verkkoihin menehtynyt norppa oli 23,5-kiloinen naaraskuutti. Kolme metriä korkean verkon solmuväli oli 13 millimetriä ja se sijaitsi noin 22 metrin syvyydessä.

Norppa menehtyi siis muikkuverkkoon, joka on koko Saimaalla ympäri vuoden täysin luvallinen pyyntiväline. Solmuvälillä ei kuitenkaan ole merkitystä, jos norppa pääsee kietoutumaan verkkoon.

– Verkon päitä ei ollut ankkuroitu, ja verkon päissä oli löysää. Kun verkko on löysä, niin norppa löytää verkosta herkemmin sellaisen pussin, johon se sitten takertuu, Koskela sanoo.

Kuutti oli liikkunut alueella aiempinakin päivinä ja käynyt syömässä kalansaalista verkosta, johon se lopulta maanantaina menehtyi.

Muikkuverkkoon kuutti menehtyy vain harvoin. Koskelan mukaan näin on käynyt viimeksi kolme tai neljä vuotta sitten. Tällaisia tapauksia yleisesti käy hänen mukaansa harvemmin kuin vuosittain.

– Ainahan se on yhteensattumien summa ja huono tuuri, että norppa verkkoon jää, Koskela toteaa.

Koskela: Heinäkuun sadesäät norppien pelastus

Vuositasolla kalanpyydyksiin menehtyy Saimaalla noin viisi norppaa, joista suurin osa heinäkuussa. Vuosi sitten heinäkuussa norppia menehtyi juuri viisi, joista neljä kuun alkupuolella.

Norpan pesinnän suojelemiseksi määrätyt kalastuksen rajoitukset höllentyvät heinäkuun alussa. Se on omiaan lisäämään nuorten kuuttien kuolemia juuri heinäkuussa. Tänä vuonna tilanne on kuitenkin kokonaisuutena lupaava.

– Jos todellisuus on, että näin vähän [norppia] on jäänyt kalanpyydyksiin, kuluva kesä on mennyt hyvin, Koskela linjaa.

Koskelan mukaan sateet ovat osaltaan hillinneet verkkokuolemien määrää.

– Heinäkuun ensimmäisinä päivinä ja parina ensimmäisenä viikonloppuna oli aika kehnot säät. Saattaa olla, että moni verkko on jäänyt laittamatta, ja jopa sään ansiosta heinäkuun alussa ei tullut verkkoonjäämisiä, Koskela aprikoi.

Alkukesästä Saimaalta löytyi poikkeuksellisen paljon luvanvastaisia suurinieluisia katiskoja, mutta Metsähallituksen tietoon ei ole tullut helmikuun jälkeen muita norppakuolemia.