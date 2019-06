Radio lupailee päivän sääksi puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylin lämpöaste on kahdentoista asteen tuntumassa. Karhusalmen lossinkuljettajan Esko Ijäksen konttorissa on kojelauta, sekä järvimaisema Urkonsaaren suuntaan. Radion lisäksi televisio ja kasa sanomalehtiä pitää lossikuskin kiinni uutisvirrassa, joista tärkein on säätiedotus.