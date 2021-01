Venäläismiljardöörin Puumalan Kotasaareen suunnittelema loma-asuntoalue etenee

Kotasaareen on suunniteltu päärakennusta, vierastaloa, rantasaunaa, henkilökunnan taloa sekä huoltorakennuksia.

Kotasaareen suunniteltu loma-asuntoaluehanke etenee Puumalassa. Viimeisimpänä Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Puumalan kunnalta lausuntoa hakemuksesta laiturin rakentamiseen ja rannan pengertämiseen Kotasaaressa. Hakemuksen mukaan laituri tulee palvelemaan Kotasaaren eteläpäähän rakennettavaa loma-asuntoaluetta.

Rantaa pengerretään suunnitelman mukaan kävelysiltaa ja traileriluiskaa varten. Kävelysillalle pituutta tulee 16 metriä ja sillan jatkeena olevan betoniponttonilaiturille 24 metriä. Yhteensä rakenteella on pinta-alaa noin sata neliötä.

Laiturin viereen sen eteläpuolelle rakennetaan veneenlaskuluiska.

Kunnalla ei ollut huomauttamista hakemukseen liittyen. Myöskään Kietävälän osakaskunta, jonka omistamaan vesialueeseen laituri rakennetaan, ei vastusta hanketta.

Kiinteistön omistaa moskovalainen miljardööri

Loma-asuntohankkeen takana on venäläinen miljardööri Igor Kesaev.

Kesaev on talouslehti Forbesin mukaan rikastunut muun muassa tupakkabisneksellä sekä ruoan ja alkoholin maahantuonnilla.

Forbesin päivittäin päivittyvän listauksen mukaan Kesaevin omaisuuden nettoarvo tammikuussa oli 3,8 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, eli noin 3,1 miljardia euroa. Rikkaimpien ihmisten listauksessa hän pääsee tällä hetkellä sijalle 755.

Loma-asuntohanke sai tuulta siipiensä alle viime keväänä. Puumalan kunnan tekninen lautakunta hyväksyi poikkeamisluvan, jolla Kietävälän kylän Kotasaaressa sijaitsevan kiinteistön rakennusoikeus voidaan ylittää ja kiinteistölle on luvallista rakentaa muun muassa suuri loma-asunto.

Lupahakemuksen perusteella suunnitelmissa on hulppea yksityinen lomanviettopaikka. Hakemukseen liitetyssä asemapiirroksessa Kotasaaren lounais- ja eteläosiin on sommiteltu 420 kerrosalaneliömetrin päärakennus, 530 neliön vierastalo ja 100 neliön rantasauna. Vierastalon viereen on puolestaan aseteltu 150 neliön henkilökunnan talo.

Tien toiselle puolelle asemoidussa huoltorakennuksessa on asemapiirroksen mukaan tarkoitus säilyttää esimerkiksi moottorikelkkoja ja mönkijöitä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös laituri, satamavarasto ja saaren kiertävä lenkkipolku.