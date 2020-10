Taipalsaaren kunnan tietojen mukaan yhdestä tontista on maksettu 50 000 euroa. Aiemmin niitä myytiin 100 000–200 000 eurolla.

Kaisa Juntunen Kyltti ohjasi Kyläniementien kulkijoita lomakylään vielä viime kesänä, mutta nyt se on poistettu. Arkistokuva.

Storan Enson entinen lomakylä Taipalsaaren Kyläniemessä on saanut uuden elämän kahdeksan vuoden hiljaiselon jälkeen. Neljäksi tontiksi pilkotusta Kesärannasta on alkanut kauppa käymään.

– Kolme tonttia on myyty, yksi on myymättä. Kaupat on tehty tänä vuonna. Tonttien hinnat olivat hyvin maltilliset, kertoo maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio Taipalsaaren kunnasta.

Hirvikallion tiedossa on, että yhdestä tontista on maksettu 50 000 euroa ja toisesta 60 000 euroa. Kolmannen tontin kauppahinta ei ole vielä kirjautunut kunnan papereihin.

Kun Stora Enso pisti entisen lomakylänsä myyntiin vuoden 2012 jälkeen, sitä myytiin kokonaisuutena, jonka hintalappu oli miljoona euroa. Kun ostajakandidaatteja ei ilmaantunut, hinta pudotettiin puoleen miljoonaan.

Viisi vuotta sitten lomakylän alue pilkottiin neljäksi tontiksi. Tuolloin niiden hinta vaihteli 100 000—200 000 eurossa.

Tontti voi tehdä Kyläniemessä kauppansa tuohon huippuhintaan.

– Joku kauppa on tehty jopa 200 000 eurolla pelkästä tontista, Hirvikallio todistaa.

Mutta niin ei käynyt Kesärannassa.

Entisen lomakylän tonttien hintaan vaikutti kenties pohjoisranta, mutta sitäkin enemmän alueen rakennukset. Hirvikallio arvelee, että hinnoissa on otettu huomioon se, että ostajille oli luvassa purkukustannuksia.

– Ranta-asemakaavassa purkaminen vaatii purkamisluvan.

Kaisa Juntunen Hylätyn lomakylän tontti veti sienestäjiä puoleensa, sillä sieltä löytyi mukavasti muun muassa kantarellia. Kyltistä päätellen uudet omistajat ovat ilmeisesti törmänneet sienestäjiin.

Paikkaa yritettiin myydä kokonaisuutena vielä viime vuonna

Marjastajat ja sienestäjät ehtivät tottua hyödyntämään entisen lomakylän tonttia, jolta löytyi mukavasti esimerkiksi kantarelleja. Nyt tontille pyrkivä törmää yksityisalueesta kertovaan kylttiin.

– Kaava muutettiin vuonna 2015. Nyt paikalla on neljä omarantaista tonttia, Hirvikallio muistuttaa.

Tonttien omistajat ovat yksityishenkilöitä ja alueella vietetään jatkossa mökkielämää.

– Stora Enso mietti vielä viime vuonna, jos saisi alueen myytyä kokonaisena ja sillä oli ostajakandidaattikin. Kaupat taisi kaatua siihen, ettei pankilla riittänyt usko hankkeeseen, Hirvikallio kertoo.

Kaisa Juntunen Stora Enson lomakylässä oli useita rakennuksia, kuten tämä entinen ruokala. Arkistokuva.

Alueen lukuisat rakennukset on lupa purkaa

Kesäranta oli runsaan neljän hehtaarin kokoinen lomakylä, joka palveli Stora Enson henkilökunnan virkistyskohteena. Viimeiset lomanviettäjät olivat siellä kesällä 2012.

Lomakylässä oli useita rakennuksia. Neljässä 1960-luvun lopulla rakennetussa 122-neliöisessä talossa oli kussakin neljä huoneistoa. Alueella oli lisäksi neljä pientä hirsimökkiä, kaksi saunaa, iso huoltorakennus ja 190-neliöinen ruokala.

Rakennuksia ei ole tiettävästi vielä purettu.

Mikään rakennuksista ei vaadi suojelua, vaan uudet omistajat voivat pistää halutessaan ne kaikki nurin.