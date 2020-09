Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on torstaina hyväksynyt Finnaust Mining Finlandin varausilmoituksen mineraalien etsimiseksi.

Varausalue on 242,64 neliökilometriä ja sijaitsee Taipalsaaren, Lappeenrannan ja Savitaipaleen alueella.

Varauksen nimi on Telkkälä. Telkkälän nikkelikaivos toimi Taipalsaarella vuoteen 1992.

Tukesin julkaiseman päätöksen mukaan Finnaust Mining Finland otaksuu alueella olevan kuparia, sinkkiä, kobolttia, nikkeliä, lyijyä, hopeaa, kultaa, platinaa, ruteniumia, rodiumia, palladiumia, osmiumia ja iridiumia.

Juha Rika 242,64 neliökilometrin varausalue sijaitsee pääosin Taipalsaarella, mutta myös Lappeenrannan ja Savitaipaleen alueella. Varauksen eteläisin osa sijaitsee Tuosan saarella Lappeenrannassa.

Varaus on voimassa toukokuuhun 2022 saakka

Finnaust Mining Finlandin maajohtaja Thomas Levin kertoi Etelä-Saimaalle toukokuussa, että yhtiö aikoo aloittaa nikkeliesiintymien etsimisen Joutsenosta.

Yhtiö suoritti 2010-luvun alkupuolella lentokartoituksia Savitaipaleen eteläosista Taipalsaarelle ja edelleen Joutsenoon ulottuvalla alueella.

Finnaust Mining Finlandin taustalla on Lontoon ja Frankfurtin pörsseissä listattu Blue Jay Mining Plc, jolla on kaivosprojekteja muun muassa Grönlannissa. Yhtiön johdossa on australialaisia ja brittiläisiä pitkän linjan kaivosalan toimijoita.

Tukesin nyt myöntämä varausilmoitus on voimassa 17. toukokuuta 2022 saakka. Se sallii yhtiön tehdä geologisia mittauksia ja ottaa vähäisiä näytteitä varausalueella. Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen tai louhimiseen.

Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia toimia omistamallaan maalla.

Tukesin tekemästä päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 5. lokakuuta.