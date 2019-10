Sukeltaja Pasi Lensu on ainoa, joka on kuvannut Saimaan jättikatkan sen omassa elinympäristössä — "Ne olla möllöttävät ihan rauhallisesti, vaikka kosketan niitä sormellani"

Sukelluksen harrastaja on kuvannut harvinaisia jättikatkoja Saimaan syvänteissä useita kertoja. Laskeutuminen kymmenien metrien syvyyteen vaatii huolellisen ennakkovalmistautumisen ja paljon kärsivällisyyttä.

Kun Etelä-Saimaa lokakuun puolessavälissä kertoi Saimaan Paasselällä elävistä jättikatkoista, kuuli moni lukija näistä harvinaisista äyriäisistä ensimmäistä kertaa. Savonlinnalainen harrastajasukeltaja ja -valokuvaaja Pasi Lensu oli ehkä lukijoista ainoa, jolle lehtijutussa ei ollut mitään uutta. Hän on kuvannut katkoja Saimaan syvyyksissä jo kymmenen vuoden ajan ja on ainoa henkilö Suomessa, joka on valokuvannut jättikatkat niiden omassa elinympäristössään, 40 metrin syvyydessä järven pohjassa.