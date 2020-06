Kesän ensimmäiset sinilevät havaittu Saimaalla– Järvisätkin-kasvin yleistyminen kertoo veden puhdistumisesta

Saimaan vesi on aiempaa kirkkaampaa. Järvisätkin-kasvi on yleistynyt Pien-Saimaalla. Se kertoo puhtaudesta.

Kesän ensimmäisiä sinilevähavaintoja on tehty Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimeen sinilevästä on ilmoitettu kuluneen viikon aikana.

Lappeenrannan kaupungin projektikoordinaattori Aura Raijan mukaan levähavainnot eivät ole olleet suuria. Joissakin paikoin levä on ajautunut rantaan tai lahteen ja kerääntynyt pieneksi lautaksi.

– Viime perjantaina tulivat ensimmäiset havainnot ja tällä viikolla niitä on tullut lähinnä Pien-Saimaan alueelta. Muualta meille ei ole tullut havaintoja, Raija kertoo.

Havaintoja on tullut Taipalsaaren Maavedeltä ja Merenlahdelta sekä Lappeenrannasta Kariniemen vieressä olevasta Suolahdesta.

Valtakunnallinen sinileväseuranta käynnistyi toissaviikolla. Havainnoista kootaan leväkatsaukset Suomen ympäristökeskuksen sivuille. Lappeenrannan levätilannetta seurataan viikoittain vesilaitoksilla ja uimarannoilla. Kaupunki saa havaintoja myös asukkailta, mökkiläisiltä ja vesilläliikkujilta.

Testata täytyy säännöllisesti

Raijan mukaan sinilevää on ilmaantunut joka kesä juhannusviikon aikaan, mutta suuret määrät ovat hävinneet keskikesän ajaksi. Hän muistuttaa, että ilmoitetut havainnot eivät välttämättä anna koko kuvaa levätilanteesta, sillä ihmiset eivät välitä kaikkia huomioitaan eteenpäin. Levää saattaa siis olla pienemmissäkin järvissä.

– Levää näkyy vedessä varmasti ensi viikolla. Tyynellä kelillä se tulee näkyviin. Vaikka virtaus vie levän muualle rannasta, ei se sieltä mihinkään häviä. Se vain saattaa sekoittua vesimassaan.

Raija kehottaa varovaisuuteen levän kanssa varsinkin silloin, kun uimassa on lemmikkejä tai pieniä lapsia. Jos levä kasaantuu lautaksi asti, se kannattaa ainakin työntää muualle.

Toisinaan levä on myrkyllinen. Raija kertoo, että kaupoissa myydään nykyään pikatestejä myrkyllisyydelle.

– Sellaista voi kokeilla omassa mökkirannassa, mutta seuraavana päivänä tilanne voi olla jo ihan toinen. Ei voi tuudittautua siihen, että on kerran testannut, Raija korostaa.

Valkokukkainen järvisätkin elää kirkkaissa vesissä.

Järvisätkin kertoo puhtaudesta

Aura Raija kertoo ihmisten kyselleen järvisätkimestä, jota on tullut näkyviin Pien-Saimaalle ja runsastunut. Ihmiset ovat ihmetelleet, onko se uusi riesa järvellä.

Raijan mukaan järvisätkin on pikemminkin osoitus vesien kirkkaudesta ja puhtaudesta. Järvisätkimet kertovat siitä, että veden laatu olisi parantunut.

– Kun täällä on tehty näitä kunnostustöitä vähän yli kymmenen vuotta, tulokset näkyvät veden laadussa silläkin tavalla, Raija sanoo.

Järvisätkin on leinikkien sukuun kuuluva valkokukkainen vesikasvi. Se on uposkasvi, jonka kukka nousee pintaan, mutta muuten järvisätkin on veden alla. Pinnan alla elämiseen veden täytyy olla kirkasta.

– Kun vesi alkaa rehevöityä, juuri uposkasvit häviävät ensimmäisinä. Vaikka ravinteita riittäisi niiden kasvuun, ne eivät selviä sameassa vedessä, Raija toteaa.