Saimaan kanavan uusi rautatiesilta maalataan "Saimaan siniseksi", eli sävyksi tulee joku näistä kolmesta

Harmaan siltatyömaan kyljessä komeilee kolme sinistä neliötä. Joku niistä on se, millä valmis silta lopulta maalataan. Ainakin kanavan kohdalle siltaan tulee väriä jo alkukesällä, juhannukseen mennessä. Sininen väri on kaupunkikuvatyöryhmän toive, kertoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä. Tavoitteena on maalata silta "Saimaan siniseksi", sillä onhan se portti Saimaalle,

– Ajatuksena oli, että sillat rytmittävät kanavan kulttuurimaisemaa eri väreillä. Kuutostien kanavasiltahan viittaa Karjalan punaiseen.

Kaupunkikuvatyöryhmä valitsee toteutettavan sinisen ensi viikolla.

Siniseksi maalataan ainakin tällä tietoa ainoastaan uusi silta, vanha jäänee entiselleen.

Väriä voisi käyttää muuallakin

Myöskään muita kanavan ylittäviä siltoja Soskuan ja Nuijamaan suunnalla ei ole toistaiseksi maalattu, Pimiä muistelee, mutta kun niitä jossain vaiheessa joudutaan uudistamaan niin siinä vaiheessa värityksen miettiminenkin on mahdollista, hän sanoo.

Värejä voisi käyttää myös erilaisiin alikulkuihin, meluaitoihin ja niin edelleen.– Ihan arkisistakin asioista voidaan saada aikaan positiivisia, kun niihin kiinnitetään vähän huomiota, Pimiä miettii.