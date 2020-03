Yrittäjät Mika Kivistö ja Jussi Hellman ovat havainneet, että Huhtiniemen leirintäalue rantasaunoineen on tuntematon monelle lappeenrantalaiselle. He korostavat, että leirintäalue on avoin kaikille.

Huhtiniemen leirintäalue on saanut vuodenvaihteessa uuden yrittäjän. Camping Lappeenranta -yhtiö on vuokrannut alueen kymmeneksi vuodeksi. Yrittäjien Mika Kivistön ja Jussi Hellmanin ensivaikutelma alueesta on myönteinen. He odottavat innolla kesää.