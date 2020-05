Hyvän mielen jutut: Sukeltaja Pasi Lensu on ainoa, joka on kuvannut Saimaan jättikatkan sen omassa elinympäristössä — "Ne olla möllöttävät ihan rauhallisesti, vaikka kosketan niitä sormellani"

Sukelluksen harrastaja on kuvannut harvinaisia jättikatkoja Saimaan syvänteissä useita kertoja. Laskeutuminen kymmenien metrien syvyyteen vaatii huolellisen ennakkovalmistautumisen ja paljon kärsivällisyyttä. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 31.10.2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Saimaan jättikatkoista on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 31.10.2019.

Kun Etelä-Saimaa lokakuun puolessavälissä kertoi Saimaan Paasselällä elävistä jättikatkoista, kuuli moni lukija näistä harvinaisista äyriäisistä ensimmäistä kertaa. Savonlinnalainen harrastajasukeltaja ja -valokuvaaja Pasi Lensu oli ehkä lukijoista ainoa, jolle lehtijutussa ei ollut mitään uutta. Hän on kuvannut katkoja Saimaan syvyyksissä jo kymmenen vuoden ajan ja on ainoa henkilö Suomessa, joka on valokuvannut jättikatkat niiden omassa elinympäristössään, 40 metrin syvyydessä järven pohjassa.

— Tutkijoiden kuvat on otettu katkoista, jotka on ensin pyydystetty ja kuvattu sitten laboratorio-oloissa. Tietääkseni olen ainoa, joka on käynyt syvällä järven pohjassa saakka katkoja kuvaamassa, Lensu hymyilee.

Katka ei hätkähdä kuvaajaa

Jättikatkat ovat kylmän asukkeja. Ne pärjäävät vain alle 8-asteisessa vedessä ja viihtyvät siksi kaikkein syvimmissä järvien pohjukoissa. Jättikatka on niin sanottu reliktilaji, joka on jäänyt jääkauden jälkeen nalkkiin Saimaalle, vähän samoin kuin saimaannorppa.

Jättikatka voi kasvaa nelisenttiseksi. Sen nimestä ja ulkonäöstä tulee ehkä mieleen katkarapu, tuttu pitsanpäällinen. Saimaalla eläviä jättikatkoja ei kuitenkaan hyödynnetä ihmisravintona, sillä niiden pyydystäminen kymmenien metrien syvyyksistä olisi lähes mahdotonta. Kalat niitä kyllä napsivat suihinsa mielellään. Jättikatka itse saalistaa lihansyöjänä ruuakseen muita äyriäislajeja.

Pasi Lensu tietää, että jättikatkoja elelee muun muassa Pitkän Pihlajaveden syvänteissä Savonlinnan lähellä. Syvyyksiin katkojen luo mielivän sukeltajan kannattaa pulahtaa järveen Koivukannan lossin lähistöllä, missä kallioseinämä laskeutuu jyrkästi suoraan alaspäin.

— Koivukannassa ranta putoaa ihan pystysuoraan noin 30 metrin syvyyteen. Siitä eteenpäin kulma on noin 45 astetta ja luiskaa pitkin pääsee aina 50 metrin syvyyteen saakka, Pasi Lensu selittää.

Pimeys koittaa jo kymmenessä metrissä, joten järven pohjalla mönkivä jättikatka ei näe milloinkaan heiveröisintäkään valonsädettä. Kun Pasi Lensu on saapunut syvyyksiin kirkkaiden lamppujensa kanssa, eivät katkat — ihme kyllä — ole millänsäkään.

— Ne olla möllöttävät ihan rauhallisesti, vaikka kuvaan niitä 30 sentin päästä tai kosketan niitä sormellani, Lensu kuvailee.

Pasi Lensu Jättikatka viihtyy viileässä.

Sukelluskaveri tuo turvaa

Kuvausreissu vaatii huolellisen suunnittelutyön ja kosolti kärsivällisyyttä. Tärkeimmät asiat ovat turvallisuus ja hengityskaasun riittävyys. Syvyyksiin mennään mahdollisimman nopeasti ja pohjassa ollaan vain vähän aikaa, kymmenisen minuuttia, sillä ylösnousuun on varattava jopa tunti aikaa.

— Matkan varrella tehdään useita turvapysähdyksiä, sillä 40 metrin syvyydessä on niin kova paine, että äkkinäinen pintaan nousu aiheuttaisi vaarallisen sukeltajantaudin, eli typen määrän lisääntymisen elimistössä.

Kun järvenpohjassa on vain vähän aikaa käytettävissä, on kaiken oltava valmiina ja suunniteltuna jo mennessä. Yrityksen ja erehdyksen kautta Lensu on oppinut esimerkiksi salamavalojen oikean sijoittelun sekä konstit pohjasta irtoavan hienoisen mutapöllyn minimoimiseen.

— Kaikkien liikkeiden on oltava mahdollisimman hitaita ja harkittuja, Lensu selittää.

Hyvä sukelluskaveri on kuvaavalle sukeltajalle tärkeä. Esimerkiksi jättikatkat Lensu on kuvannut Kari Jalkasen avustamana.

— Sukelluskaveri tuo ennen kaikkea turvaa, lisäksi hän on hyvä tähystäjä ja kuvauksessa tärkeä assistentti. Kun itse kuvaan, osaa Kari valaista kohteen juuri oikealla tavalla, Lensu sanoo.

Muutaman metrin syvyydessä kauneimmat näkymät

Kaikkein mieluiten Lensu sukeltelee kuitenkin lähempänä pintaa, maksimissaan kymmenen metrin syvyydessä, missä flora ja fauna, kasvit ja eläimet, ovat paljon runsaammin edustettuina kuin Pitkän Pihlajaveden pimeissä syvänteissä.

Kyrönsalmessa hän on saanut ikuistettua jättikatkan serkkupoikia, okakatkoja ja jäännemassiaisia, jotka myös ovat reliktilajeja.

— Jäännemassiainen on jättikatkan tavoin syvyyksien eläjä, mutta se nousee syksyisin vesien viiletessä lähelle pintaa.

Jäännemassiaisella on mahanalus täynnä jalkoja ja se vipeltää nopeasti paikasta toiseen välillä pysähdellen, mikä pitää kuvaajan valppaana.

Lensu uskoo, että moni Saimaalla soutelija hämmästyisi, jos saisi tietää, millaista elämää veneen pohjan alla eletään.

— Ihminen on käynyt kuussa, mutta paljon lähempänä olevaa järven pohjaa on tutkittu yllättävän vähän.

Vedenalaisesta elämästä lumoutunut Lensu tunnustaa haaveilleensa joskus kiduksista. Niiden avulla tuntematonta maailmaa voisi katsella vaikka kuinka kauan.

Seppo Parviainen Pasi Lensua eivät kiehdo hylyt tai muu ihmisen aikaansaannos järvenpohjassa, vaan pinnanalainen ainutlaatuinen flora ja fauna. Käsissään Lensulla on makrokuvaukseen tarkoitettu vedenalaiskamera.

Lisäisipä tieto suojelunhalua

Vanhat hylyt järven tai meren pohjassa kiinnostavat monia sukeltajia. Pasi Lensu ei kuulu heihin. Häntä ei kiinnosta sellainen, minkä ihminen on vienyt pinnan alle.

— Sukeltaessa olen nähnyt aivan liikaa ihmisen aikaansaannoksia. Vielä muutama vuosikymmen sitten oli tavallista, että Saimaallakin pyristeltiin eroon romusta kippaamalla esimerkiksi akkuja järven syvänteisiin. Kun sellaista näkee muuten koskemattomassa ympäristössä, tulee surullinen olo, Lensu toteaa.

— Onneksi asioihin suhtaudutaan nykyään eri tavalla ja nyt jo ymmärretään, etteivät järvet ole kaatopaikkoja.

Lensu uskoo, että sukeltajien havainnot ja valokuvat esimerkiksi ainutlaatuisista äyriäisistä havahduttavat ihmisiä. Hän toivoo, että tieto lisää suojelunhalua.

— Pinnan alla ei ole pelkkää tyhjyyttä, vaan siellä kukoistaa hyvin monimuotoinen elämä.

Sukellusreissulla, kuten yleensäkin luontoretkillä, lopputulos on aina arvoitus. Koskaan ei lähtiessä tiedä, mitä näkee — vai näkeekö mitään. Luontoa ei voi hallita, ja juuri siksi kiehtoo niin paljon.

Sukeltaja jättää jälkeensä vain kuplia

Moni luontoharrastus perustui aiemmin saalistukseen. Esimerkiksi perhosharrastajat pyydystivät perhoset, tappoivat ne myrkyllä ja liittivät ne sitten kokoelmiinsa. Nyt moni on siirtynyt saalistamaan perhosia vain kameralla.

— Vedenalaisissakin jutuissa on hienoa se, ettei minun tarvitse saalistaa tai pyydystää mitään, vaan voin käydä katsomassa vedenalaisia lajeja niiden omassa elinympäristössä. Saan katsoa, että näin täällä eletään, ja sanoa sitten moi moi, nähdään ensi kerralla. Se on ihan ykköstä: voin käydä siellä ja lähteä pois, eikä mikään enää hetken kuluttua kerro vierailustani, Lensu kuvailee.

Sukeltajayhteisöllä onkin osuva motto: Leave nothing but bubbles, jätä jälkeesi vain kuplia. Se tarkoittaa sitä, ettei pinnan alle viedä mitään roskaa, eikä olosuhteita muutenkaan muuteta sukelluksella millään tavalla.

— Sama pätee vedenpinnan yläpuolellakin. Kun rannalla valmistaudutaan sukellukselle, kerätään maahan tipahtaneet nenäliinatkin talteen, Lensu korostaa.

Faktaa jättikatkasta

Jättikatka (Gammaracanthus lacustris) on syvänteiden mystinen olio. Pasi Lensun kuvaamista katkalajeista se on helpoimmin tunnistettava ja havaittava, sillä se kasvaa jopa nelisenttiseksi, mutta sen luokse pääseminen on kaikkein vaikeinta, koska se viihtyy vain hyvin syvällä.

Jättikatka on yksi niistä monista eliölajeista, jotka kärsivät tulevaisuudessa ilmastonmuutoksesta. Jättikatka elää vain vedessä, jonka lämpötila on alle 8 astetta. Jos vedet lämpenevät, käy jättikatkan olo tukalaksi.

Pasi Lensu Okakatkalla on selässään parilliset piikit.

Faktaa okakatkasta

Okakatka (Pallasea quadrispinosa) on puolitoistasenttinen äyriäinen. Nimensä se on saanut selkäkilvessä olevista parillisista piikeistä, piikkejä on yhteensä neljä. Vastaavia piikkejä ei ole muilla katkoilla.

Okakatkan lisääntymiskausi alkaa lokakuussa ja munista kuoriutuneita poikasia vapautuu marraskuun ja heinäkuun välisenä aikana. Osa vuoden ikäisistä naaraista lisääntyy toistamiseen.

Eri kehitysvaiheiden eriytyminen alkaa loppukesällä, jolloin nuoret hakeutuvat mataliin ja aikuiset syvempiin, alle 10-asteisiin vesikerroksiin.

Okakatka syö kasvi- ja eläinplanktonia sekä surviaissääsken toukkia.

Pasi Lensu Jäännemassiaisen silmät ovat tapin päässä.

Faktaa jäännemassiaisesta

Jos jäännemassiaisen (Mysis relicta) nimi tuntuu vaikealta muistaa, niin ainahan voi käyttää sen vanhaa nimeä, joka on jäännehalkoisjalkainen. Eipä tainnut helpottua muistaminen?

Jäännemassiainen on pituudeltaan sentin ja kahden välistä. Se silmät sojottavat hauskasti varren päässä.

Laji lisääntyy syksyllä, minkä jälkeen koiraat kuolevat. Naaras kuljettaa poikasia mukanaan seuraavaan kevääseen saakka.