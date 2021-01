Lappeenrantalainen Toni Kokkonen löysi uistelureissullaan yli 50 vuotta kadoksissa olleen aluksen – Jos Amigo kestää nostoa, se tuodaan Linnoitusniemeen ihmeteltäväksi

Lappeenrannan pursiseuran vanha koulutusalus upotettiin yli 50 vuotta sitten ja saa tutkimuksen tänä talvena. Saimaan hylyt -ryhmä lähettää hylylle robottikameran ja sukeltajat. Amigon kunto on täysi arvoitus. Pahimmillaan hylyn nosto voi jäädä haaveeksi.

Lappeenrannan pursiseuran koulutusaluksena kauan sitten toiminut purjealus Amigo on edelleen olemassa. Yli 50 vuotta sitten Pien-Saimaan Vehkasalonselän pohjaan upotettu alus on löytynyt. Löytöpaikka on Lappeenrannan ja Taipalsaaren rajoilla noin 15 metrin syvyydessä.