Kivisalmen pumppaamo näyttää voimansa ja sulattaa Lappeenrannan Piiluvanselkää – Kuvat näyttävät, missä Saimaalla on sulaa

Viisi vuotta toiminut Kivisalmen pumppaamo on näyttänyt tänä talvena koko vaikutusvaltansa. Lappeenrannan ja Taipalsaaren rajalla toimiva pumppaamo on lauhan sään takia synnyttänyt laajan sulan alueen Pien-Saimaan Piiluvanselälle, pumppaamon alapuolelle.

Lähes koko Piiluvanselkä on ollut viime päivinä sulana. Jäätön alue ulottuu Ruohosaaren rannoille. Sula alue on koko talven ollut selvästi laajempi kuin aiempina vuosina.

Jo ensimmäisenä talvena havaittiin, että pumppaamon synnyttämä sula ja heikkojen jäiden alue ulottuu laajalle. Tuolloin yksi Voisalmesta Ruohosaareen kulkenut jäälatu jouduttiin siirtämään etelämmäs.

Kivisalmen pumppaamo johdattaa Vehkataipaleen pumppaamon kuljettamaa Suur-Saimaan vettä Taipalsaarentien länsipuolelle.

Kai Skyttä Kivisalmen pumppaamo työntää Vehkataipaleen pumppaamon vettä edelleen Taipalsaarentien länsipuolelle kymmenen kuutiometrin sekuntivauhtia.

Lauha talvi paljastaa yhtä lailla Vehkataipaleen pumppaamon virtausvoiman sekä virtauksen kiertoradan. Sula alue ulottuu pumppaamolta Vehkasalon pohjoispäähän. Mikonsaaren länsipuolelta alkava sula alue jatkuu Kaukaan edustalta aina Keskisenselälle.

Lauritsalan jää on ollut kahdesti 7-senttistä

Vesitalousasiantuntija Juha Skippari on päässyt tänä talvena mittaamaan jään paksuutta vain kaksi kertaa.

Skippari on mitannut parinkymmenen vuoden ajan Saimaan jään paksuutta Kanavansuun rannassa Lappeenrannan Lauritsalassa. Skippari on töissä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY), mutta jäätä hän mittaa Suomen ympäristökeskukselle.

Suomen ympäristökeskus kerää tietoja jään paksuudesta kymmenen päivän välein. Edellinen mittauspäivä oli perjantaina 20. maaliskuuta. Skippari ei päässyt mittaamaan, koska mitään mitattavaa ei ollut. Kanavansuun vedet lainehtivat avoimina.

Kai Skyttä Kivisalmen pumppaamo aloitti toimintansa talvella 2015. Se on synnyttänyt joka talvi sulan alueen alapuolelleen, muttei näin laajaa milloinkaan.

Jää oli kirkasta kuin lasi

Talven kahdella onnistuneella mittauskerralla jää oli seitsemän sentin paksuista. Jää oli kantavaa teräsjäätä ja Skipparin mukaan harvinaisen kirkasta ja läpinäkyvää.

– Jää oli niin kirkasta, että tuntui kuin olisin kävellyt lasin päällä.

Talvi on ollut Skipparin mittaushistoriassa poikkeuksellinen. Viime vuosina on ollut yleistä, että kantavaa jäätä syntyy vasta loppiaisen jälkeen, mutta sen jälkeen jäätä on yleensä ollut kevääseen saakka.

Kaakkois-Suomen ELY, Pekka Vähänäkki Juha Skippari on mitannut jään paksuutta Lauritsalan vedenkorkeusaseman edustalla parikymmentä vuotta. Kulunut talvi on poikkeuksillaan lyönyt kaikki aiemmat, vaikka huonoja jäätalvia on Skipparin uralle mahtunut. Kuva on otettu tammikuussa 2017.

Kanavansuulla jään paksuutta on mitattu vuodesta 1917 lähtien. Jääpeiteaika on lyhentynyt viimeisten sadan vuoden kuluessa huomattavasti. Jäätyminen on myöhentynyt ja jäiden lähtö aikaistunut.

Viime vuonna oli myös omanlaisensa jäätalvi. Skippari kertoo, että Kanavansuun edustalla oli 40 senttistä jäätä, josta löytyi vuoronperään kohvajään ja veden kerroksia. Teräsjäätä ei ollut olenkaan. Lunta oli paljon jään päällä.

Alkuperäinen kuva: ESA Copernicus Sentinel Data, Suomen ympäristökeskus Lappeenrannan edustalta löytyi runsaasti sulia alueita sunnuntaina otetussa satelliittikuvassa.

Satelliittikuvat sunnuntailta kertovat jäätilanteesta paljon. Perinteiset sulat alueet ovat huomattavan laajoja ympäri Saimaata. Lauha talvi paljastaa myös sellaiset lievät virtapaikat, jotka normaaleina pakkastalvina jäätyvät kantaviksi.

Alkuperäinen kuva: ESA Copernicus Sentinel Data, Suomen ympäristökeskus Imatran ja Tiuruniemen edustan vedet lainehtivat talven kahleista vapaina sunnuntaina otetussa satelliittikuvassa.

Koska Vuoksi vetää vettä tällä hetkellä 800 kuutiometriä sekunnissa, virtaus ei voi olla näkymättä lähistöllä. Imatran ja Tiuruniemen edustalla on laaja sula alue.

Kyläniemen ympäristöstä ja Ilkonselältä löytyy useita sulia alueita. Kyläniemeä ympäröivät suuret selät eivät ole päässeet tänä talvena kunnolla jäätymään.

Alkuperäinen kuva: ESA Copernicus Sentinel Data, Suomen ympäristökeskus Suur-Saimaan selät Kyläniemen ympäristössä eivät ole jäätyneet kunnolla talven aikana. Pakkasjaksoilla on syntynyt ohutta jäätä, jonka lauha jakso ja tuuli ovat hävittäneet tai rikkoneet.

Saimaan syväväylällä Savonlinnasta Puumalaan ja Hätinvirralle on pitkiä pätkiä sulaa.

Suvorovin kanavat itsessään olisivat veneilykelpoisia.

