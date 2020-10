Sinileväkukinnat syksyllä ovat jokavuotinen ilmiö erityisesti Pien-Saimaalla. Hurja levätalvi 2008–2009 tuskin on toistumassa.

Sinilevää havaitaan edelleen monin paikoin sekä läntisellä Pien-Saimaalla että Suur-Saimaalla.

Pien-Saimaalla levää oli runsaasti syyskuun lopulla Merenlahdella, Koneenselällä sekä Ruohosaaren ja Kuivaketveleen välillä. Suur-Saimaalla sinilevää havaittiin hippuina vedessä ja rantaan kasautuneina lauttoina esimerkiksi Varissaarenselän Äyrätsalossa ja Ruuhonsaaren itärannalla.

Havaintoja Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimeen on tullut niin vesillä liikkujilta kuin mökkiläisiltä tämän viikon alussakin.

– On tullut kuvia ja kysymyksiä rantaan ajautuneista ja kasautuneista levistä, vesistöjen kunnostuksen projektikoordinaattori Raija Aura Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimesta kertoi maanantaina.

Pohjasta ravinteita levälle

Levähavainnot eivät Auran mukaan ole poikkeuksellisia. Yhtä myöhään levää on havaittu muinakin lämpiminä syksyinä. Sinileväkukinnat ovat jokavuotinen ilmiö erityisesti läntisellä Pien-Saimaalla veden syksyisen täyskierron jälkeen.

– Lämpimän syksyn takia täyskierto on tapahtunut tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään, vasta syyskuun 10. päivän tienoilla, siksi kukintokin on myöhässä, Aura selittää.

Täyskierto tarkoittaa veden pystysuuntaista kiertoa ja sekoittumista järvissä syksyisin ja keväisin.

Kesällä pintavesi on lämmintä ja pohjaa lähellä oleva alusvesi viileintä. Kun vesi syksyllä jäähtyy, se painuu pohjaan. Alusveteen sekoittuu tällöin hapekasta vettä, mutta samalla alusvedestä vapautuu päällysveteen ravinteita levien käyttöön.

Talvi 2008–2009 tuskin toistuu

Viime talvi oli huono vesistöjen kannalta, koska kunnon talvea ei ollut. Sateet valuivat suoraan järviin, ja sinileväennuste kesälle oli huonompi kuin monina aiempina vuosina. Levä ei kuitenkaan kukkinut kovin pahasti.

Kesän lopulla elokuussa silti Aura arvioi, että syyskukintoja voi vielä tulla.

Nyt havaitut leväkukinnot tuskin ennakoivat sitä, että levä voisi intoutua rehottamaan samalla tavalla kuin hurjana talvena 2008–2009, jolloin levä jatkoi kukintaansa vielä jään allakin.

Tuolloin kukinta alkoi vasta lokakuun puolivälissä.

– Nyt sinilevää on vain siellä täällä, vedenkierto on tapahtunut, ja levä on siitä riemastunut kasvamaan.

Pien-Saimaan vedenlaatukin on kymmenessä vuodessa parantunut.

– Tosin sinilevästä ei koskaan voi sanoa mitään ihan varmaa, Aura toteaa.

Mittauslautalta jatkuvaa tietoa

Veden täyskierron ajankohta tiedetään tarkasti Pien-Saimaan Koneenselällä nyt olevan mittauslautan ansiosta. Lautalla on anturit, jotka mittaavat jatkuvasti veden lämpötilaa ja happipitoisuutta. Ne osoittavat veden lämpötilan ja happipitoisuuden tasoittuneen 11. syyskuuta.

Sinilevän lisäksi Saimaalla on vielä runsaasti myös piilevää, joka käytännössä näkyy muun muassa verkkojen limettymisenä.

Raija Aura kertoo, että myös mittauslautan anturit olivat jokakuisella tarkastuskäynnillä syyskuun lopulla pahoin limettyneitä.

Toisin kuin sinilevä, piilevä ei kuitenkaan ole myrkyllistä.

Alkuun Riutanselällä, sitten Kivisalmessa ollut ja nyt Koneenselällä oleva mittauslautta aiotaan täksi talveksi ottaa pois, sillä kevätjäät saavat sen aina liikkeelle. Koneenselällä lautta on ollut nyt siksi, että se seuraa siellä myös olevan hapetuslautan vaikutusta veden laatuun.