Else Lemisen puoliso hukkui viisi vuotta sitten Saimaaseen — ”Vasta viime kesänä menin kotirantaan uimaan”

Else tapasi tulevan puolisonsa Markun päivänä huhtikuussa yli 40 vuotta sitten. Elsen nimipäivänä lokakuussa 2014 Markku Leminen hukkui kalareissullaan Saimaaseen. Sitä ennen Else näki pahan unen.

Ravintola Nuijamies on suosittu Mikkelissä 1970-luvun lopulla. Else on juhlimassa tyttökaverinsa kanssa. Listahitit soivat: Eini laulaa Yes sir, alkaa polttaa, Umberto Tozzi huokailee Ti amo ja Paula Koivuniemi haikailee, että Sua vasten aina painautuisin.