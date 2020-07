Mielitkö vesille, mutta et omista venettä? – Lappeenrannassa moottoriveneen saa päiväksi 150 eurolla, soutuveneen perämoottorilla 60 eurolla

Yhteiskäyttö ja vuokraaminen on yleistyy myös veneilyssä. Uusi vesiliikennelaki helpottaa veneen vuokrausta.

Kesäkuussa voimaan astuneen uuden vesiliikennelain yksi tavoite on ollut helpottaa veneen vuokrausta. Etelä-Karjalassa veneitä on vuokralla laidasta laitaan. Yksi vuokrauspalveluista on Lappeenrantaan rantautunut veneiden vuokraus- ja yhteiskäyttöpalvelu Skipperi. Yrityksen kaupunkivenepalvelu toimii Lappeenrannassa ensimmäistä kesää.