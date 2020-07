Hyvän mielen jutut: Kolusimme eteläisen Suur-Saimaan parhaat rannat: Tiesitkö, että Saimaalta löytyy niin taivaallisen sileää hiekkaa, mukulakivistä koostuva riutta kuin saaren keskellä piileviä sisälampiakin?

Saimaa on täynnä rantoja, mutta osa niistä erottuu edukseen. Etelä-Saimaa esittelee sellaisia upeita yleisiä rantoja, jonne jokamiehenoikeuksin on lupa mennä. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 22.6.2019.