Saimaan kanava avataan rahtiliikenteelle maanantaina 22. maaliskuuta kello 06.00 alkaen. Ensimmäisiä rahtialuksia odotetaan saapuviksi Saimaalle välittömästi kanavan avautumisen jälkeen.

– Kolmella murtajalla lähdetään liikkeelle kanavalla ja syväväylillä. Paikoitellen jäänpaksuus hipoo puolta metriä. Olosuhteet ovat täysin erilaiset kuin viime vuonna, silloin jäätä ei ollut nimeksikään, kertoo merenkulun asiantuntija Ilari Rainio Väylävirastosta.

Väyläviraston mukaan jäänmurtajat Calypso, Protector ja Meteor avaavat Saimaan syväväylät ja avustavat liikennettä avustusrajoitusten puitteissa.

– Vähän etupainotteisesti ollaan liikkeellä, sillä Calypso-Saimaa yhdistelmällä suoritetaan samalla jääkokeet, joissa mitataan sen todellinen jäänmurtokyky.

Calypsoon on kytketty motorisoitu irtokeula Saimaa.

Jääkokeiden tekoon on varattu aikaa, minkä takia murtajia on työssä kolme kappaletta. Mittausten mukaan myös jää on paksua, jopa puoli metriä, joten murtovoimaa tarvitaan.

Rainiolla on tiedossa yksi rahtialus, joka on odottamassa pääsyä kanavan kautta Imatralle ja edelleen Varkauteen.

Huviveneiden ja matkustajaliikenteen kulkeminen Saimaan kanavan läpi on koronatilanteen vuoksi toistaiseksi kielletty.

Saimaan kanava meni kiinni helmikuun alussa. Kanavan kaikilla kahdeksalla portilla tehtiin talvikauden aikana takuuhuollot alaporteille.

Väylävirasto haluaa muistuttaa, että jäillä liikkujien on syytä välttää kaikkea liikkumista avattujen syväväylien läheisyydessä maanantaista 22. maaliskuuta alkaen. Myös mökkeilijöiden kannattaa huomioida, että syväväyliä ei pysty enää ylittämään niiden avaamisen jälkeen.

– Jos joku on autolla saaressa, nyt olisi korkea aika se kotiuttaa, muuten joutuu odottelemaan ensi syksyyn, Rainio sanoo.