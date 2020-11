Keväällä alkanut Rapasaaren sataman laiturin saneeraustyö keskeytetään talveksi. Asiasta kertoo Lappeenrannan kaupunki tiedotteella.

Viimeistelytöihin päästään huhti-toukokuun vaihteessa. Samaan aikaan kaupunkisuunnittelu pohtii koko sataman kehittämistä Rapasaareen asti.

– Vanha ja perinteikäs satama-alue päätettiin saneerata, sillä vanhat laiturirakenteet alkoivat pettää ja maa-aineksiin on syntynyt painumia, kertoo projektipäällikkö Eero Harju Lappeenrannan kaupungilta tiedotteessa.

– Viime aikoina tilanne paheni ja monin paikoin asfaltti oli ainoa asia, joka piti rakenteita kasassa, hän jatkaa.

– Itse asiassa alue olisi pitänyt puomittaa ja asettaa käyttökieltoon riskien ja turvallisuuden vuoksi, mikäli korjausta ei olisi aloitettu.

Tonnikaupalla terästä

Harju kertoo, että Rapasaaren laituri on poikkeuksellinen rakennuskohde kaupungin työmaiden joukossa.

– Esimerkiksi pelkästään paalulaattoihin on mennyt 650 kuutiota betonia ja 50 000 kiloa terästä, Harju sanoo.

– Vielä suurempi määrä terästä on mennyt pontituksiin, teräspaaluihin, kallioankkureihin ja porapaaluihin.

Kaiken kaikkiaan rakenteet ovat olleet vaativia ja oman lisänsä on tuonut laiturin kantavuus.

– Aiemmin laituri oli jo pettänyt paikoin, mikä täytyi huomioida muun muassa koneiden valinnassa, Harju selittää.

– Kesän aikana törmäsimme työmaalla vähän yllättäviinikin haasteisiin muun muassa kalliopinnan tasojen ja Saimaan korkean vedenpinnan vuoksi. Myös taloyhtiön tukimuurirakenteen suunnittelu ja toteutus aiheuttivat pientä viivettä aikatauluun.

Lopputyöt kestävät toista kuukautta

Urakan pääurakoitsijana toimiva Peab Infra jatkaa töitä joulukuun alkuun saakka, minkä jälkeen työmaa keskeytetään talveksi.

– Töitä jatketaan taas ensi keväänä huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin vuorossa on pintakivien asennus, asfaltoinnit, varustus, nurmetukset ja työalueen viimeistely, Harju kertoo.

– Lopputyöt kestävät arvioita puolitoista kuukautta.

Laiturin korjaus on kaupungin mukaan iso mutta hyvin tarpeellinen urakka.

– Saneerauksen jälkeen satama-alueesta tulee turvallinen, tyyliin sopiva ja toimiva syväväylän päätepiste, Harju iloitsee tiedotteen mukaan.

– Nyt on myös hyvä hetki miettiä koko satama-alueen kehittämistä Rapasaareen asti – sataman kehittäminenhän on myös kaupunkisuunnittelun asialistalla, Harju toteaa.

Satamakäyttöä 1800-luvulta asti

Pikisaaren vieressä sijaitseva Rapasaari, josta itse asiassa on täytön ansiosta muodostunut niemi, on ollut satamakäytössä jo pitkään: siellä olevan laiturin linjaus on ollut nykyisenlainen jo 1890-luvulta lähtien.

Rapasaaressa on aiemmin ollut myös junarata ja ratapihatoimintaa, ja Pikisaaren sahan ollessa toiminnassa alueella oli sahan hakesiilo ja kuivapuuvarasto.

Rapasaari toimi Lappeenrannan pääasiallisena rahtisatamana ennen kuin Mustolan satama avattiin, joten sillä on pitkä historia.