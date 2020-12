Rauhanturvaaja Erkki Pulli

Eräs kunnioitettava suomalainen elämäntyö on päättynyt. YK-veteraanin ja Suomen Sotaveteraaniliiton maakunnallisen järjestöaktiivin Erkki Pullin vaiherikas elämä päättyi hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa 17.11.2020. Hänet siunattiin Lappeen Marian kirkossa 12.12.2020.

Majuri Erkki Ilmari Pulli syntyi Sortavalassa Kalevalan 100-vuotisriemuvuonna 13.9.1935. Lapsuuden aika Sortavalassa ja perheen raskaat evakkokokemukset vaikuttivat myöhemmin hänen suhteeseensa isänmaahan, ja hän antautui palvelemaan itseään suurempaa asiaa: isänmaansa ja kansainvälisen rauhan asiaa. ”Mikä koskee suomalaisia, koskee meitä kaikkia.”

Suoritettuaan vakinaisen väen upseerin virkatutkinnon Kadettikoulussa 1960 ja esiupseerin tutkinnon Taistelukoulussa 1974, hän palveli kouluttajana ja eskadroonan päällikkönä Uudenmaan rakuunapataljoonassa 1960–67, toimistoupseerina ja päällikkönä Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunnassa Kouvolassa 1967–73, Auto-komppanian päällikkönä 1974 ja komppanian päällikkönä RUK:ssa 1976–83.

Kansainvälisiin YK:n rauhanturvatehtäviin hän lähti ensimmäisen kerran Kyprokselle 1970. Sen jälkeen seurasivat useat sotilastarkkailijatehtävät, ensin Golanilla ja Siinailla 1975–76, ja sen jälkeen sotilastarkkailija- ja erikoistehtävät Libanonissa 1981–82. Aseettomana sotilastarkkailijana hän toimi kaikilla Lähi-Idän rauhanturvaamis-alueilla: Golan, Suez, Siinai ja Libanon.

Etelä-Libanonissa olevien YK:n rauhanturvajoukkojen UNIFIL:n komentajan, ken-raaliluutnantti Calaghanin erikoisryhmään ja pääedustajaksi Beirutiin sodan aikana Erkki Pulli valittiin 1982. Nämä kaikki tehtävät tarjosivat hänelle tärkeitä, vaikka myös tramaattisia ja raskaita kokemuksia kansainvälisten operaatioiden toiminnassa. Ehkä yhtenä raskaimmista kokemuksista läheisen perhe- ja tarkkailijaystävänsä saattaminen Suomeen sinkkiarkussa. Myös oma henki oli useampaan kertaan uhattuna, mm. Beirutin päämajan pommituksissa ja israelilaissotilaiden aseitten edessä.

Toimiessaan YK:n pakolaisvirkailijana Gazassa 1988 hänet nimettiin palestiinalais-mediassa jopa kansallissankariksi erään kiperän konfliktin ratkaisijana. Kun israelilaissotilaat uhkasivat ampua palestiinalaisnuorukaiset, Erkki meni virkapuvussa ja YK:n tunnuksin heidän eteensä ja sanoi sotilaille: ”Ampukaa ensin minut”. Tapauksen muisti PLO:n johtaja ja presidentti Arafat käydessään Suomessa 1989.

Kansainvälisten tehtävien jälkeen seurasi turvallisempi, mutta aktiivinen aika politiikan saralla. Eläkeläisten asia oli lähellä hänen sydäntään, ja hän toimi Suomen Eläkeläisten Puolueen puheenjohtajana 1990-luvulla sekä Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa Myö-liikkeen riveissä ja valtuuston puheenjohtajana vuodet 2001–2004. Politiikan repivässä vastakkainasettelussa rauhan miehen elämä saattoi käydä joskus raskaaksi, mutta tehtäviään hän ei väistänyt silloinkaan.

Jättäydyttyään politiikasta Erkki toimi Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin ja Lappeenrannan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien kuolemaansa asti. Etelä-Karjala on ollut edelläkävijä sotaveteraanien hoidossa. Suomen Veteraaniliitto palkitsi piirin kahdesti, kiittäen sitä Suomen parhaaksi.

Koko elämänsä ajan suunnistusta ja yleisurheilua harrastanut veteraani on rastinsa kiertänyt ja päässyt maaliin. ”Vain se on kuollut, joka ei jätä jälkeensä hyvää nimeä”, oli hänellä tapana siteerata Raamattua monissa veteraanien muistotilaisuuksissa. Hän viittasi sotiemme veteraanien perintöön Isänmaastamme: ”Heidän työnsä arvo on siniristilippu, mikä tarkoittaa vapautta.”

Kenraali Gustaf Hägglund kirjoitti kadettitoverinsa muistoadressissaan, että ”Erkistä jää valoisa muisto miehenä, joka isänmaan rakkauden ja maanpuolustustahdon innoittamana hoiti kaikki tehtävänsä mallikkaasti ja peräänantamattomasti."

Kirjoittaja on Erkki Pullin veli