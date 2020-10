Muistokirjoitus: Tekniikan tohtori Antti Valkeapää

Lappeenrannassa syntynyt ja kasvanut tekniikan tohtori Antti Valkeapää menehtyi vakavaan sairauteen 12. elokuuta. Hän oli syntynyt 8.3.1982.

Sanotaan, että ystävien kesken jutut jatkuvat siitä, mihin ne edellisellä kerralla jäivät. Tämä piti erinomaisesti paikkansa noin 30-vuotisen ystävyytemme ajan. Ystävyytemme alkoi Voisalmen alaluokilla urheilun parissa jaettuamme samoja mielenkiinnon kohteita ja arvoja. Oli luonnollista, että kohtelias, ystävällinen ja fiksu Antti sai paljon ystäviä.

Ystävyytemme jatkui läpi Lyseon yläasteen ja lukion. Aikuisiällä välimatkamme kasvoi Antin opiskeltua eri kaupungissa ja matkusteltua ympäri maailmaa, mutta ystävyys pysyi. Viimeiset vuodet Antti asui vaimonsa kanssa Frankfurtissa.

Antti oli ystäväni monesta syystä. Ystävien kanssa jaetaan ajatuksia, harrastuksia ja kokemuksia. Me jaoimme kiinnostuksen urheiluun ja itsensä älylliseen haastamiseen.

Antti oli oman tiensä kulkija ja haastaja. Hän haastoi muita älylliseen, argumentoivaan keskusteluun. Hän haastoi itseään lukemalla ja opiskelemalla filosofiaa jo lukioikäisenä. Jos halusi vakuuttaa Antin jostain asiasta, oli parasta olla hyvät perustelut. Antti haastoi itseään myös fyysisesti, ja nuorena hänet tunnettiin teräksisestä kunnostaan. Kun muut kävivät kuntosalilla satunnaisesti, Antti kävi säntillisesti kuusi kertaa viikossa.

Ystävyyttä rakennetaan yhteisillä kokemuksilla. Näitä kokemuksia olivat tenniksen nelinpelit Voisalmen kentällä, yhteiset oppitunnit lukiossa sekä koulumatkoilla bussin takapenkillä käydyt keskustelut. Kokemuksista vahvimpia ovat usein yhteenkuuluvuuden kokemukset.

Salibandyssa Antti kuului NST:n C-juniorijoukkueeseen, joka historiallisesti voitti Suomen mestaruuden häviämättä yhtään ottelua kauden aikana. Joukkue oli täynnä kovia pelimiehiä, joista monet tulivat pelaamaan liigatasolla asti, mutta joukkueen kovakuntoisimmasta pelaajasta ei ollut epäselvyyttä: hän oli Antti.

Antin kiinnostus luonnontieteisiin vei hänet diplomi-insinööriopintoihin ja edelleen tohtoriksi asti. Antti teki väitöskirjatutkimuksensa Lappeenrannassa ja osittain Iowassa, Yhdysvalloissa.

Miksi Antti oli hyvä tutkija? Lappeenrannan teknillisen yliopiston työkavereiden mukaan vastaus oli selkeä: Antti oli sitkeyden perikuva ja halusi ymmärtää asiat syvällisesti. Hän paneutui ongelmiin juuriaan myöten ja joskus jopa nukahti työhuoneeseen ratkottuaan ongelmaa epätavallisen kauan.

Väitöstyössään Antti kehitti laskennallisia menetelmiä mekaanisten ja biomekaanisten rakenteiden dynaamisen käyttäytymisen analysointiin. Käytännön esimerkkinä on tutkimus polveen kohdistuvasta rasituksesta liikuntasuoritteen aikana.

Anttia jäävät kaipaamaan ystävät, vaimo, sisarukset ja isä. Antti siteerasi filosofi Ludvig Wittgensteinia väitöskirjansa alkulauseissa: “Kirjoitustyö koostuu kahdesta osasta: mitä on kirjoitettu ja mitä ei ole kirjoitettu. Varsinkin jälkimmäinen on tärkeää.” Wittgensteinin sanat pätevät muistokirjoitukseen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Mitä ei ole kirjoitettu tähän, on se yli 30-vuotinen yhteinen taipaleemme, jonka elimme. Varsinkin se on tärkeää.

Kirjoittaja on Antin ystävä.