Kyläkauppias odottaa seitsemää aurinkoista kesää: Utulan kyläkauppa Ruokolahdella viettää tänä vuonna tuplajuhlia

Mitenkäs se oikein on, tehdäänkö tätä rahasta vai rakkaudesta?

— No, jos katsoo montako kyläkauppaa Suomessa ylipäätään on jäljellä, niin tajuaa aika pian ettei tätä rahan takia tehdä, Peter Kihl naurahtaa.

Hän pyörittää Sanna Haakanan kanssa Utulan kyläkauppaa Ruokolahdella — ja uskoo, että tästäkin kesästä on tulossa ihan hyvä, ainakin säiden suhteen.

— Luin taannoin jonkun brittitutkimuksen. Siinä tutkijat povaavat seitsemälle seuraavalle kesälle samantapaista säätä kuin viime kesänä. Luotan siihen, että se pitää paikkansa.

Kesän kelien laatu on kyläkaupalle elintärkeä.

— Meillä kesä tekee ehkä puolet koko vuoden liikevaihdosta. Huonolla ilmalla ihmiset ajavat kaupunkiin, mutta aurinkoisella säällä väki viihtyy veneillä, käy välillä ostamassa jäätelöä ja juotavaa ja menee sitten takaisin veneille.

Viime vuoden lämmin kesä oli Utulan kyläkaupalle oikein hyvä — ei paras, koska näiltä seuduilta ihmiset ovat vähentyneet entisestään, mutta kolmen huonokelisen kesän jälkeen todella positiivinen.

Mika Strandén Jos juhannuksena on oikein lämmintä, niin sen aikana voi mennä suunnileen viisisataa jäätelöä, miettii Peter Kihl.

80 vuotta ja 15 vuotta

Utulan kylällä asuu nykyään vakituisesti kenties satakunta ihmistä, mutta kesäisin väkimäärä moninkertaistuu. Kesäasukkaat ovat kyläkaupan perinteistä kesäasiakaskuntaa, samoin veneilijät, siksikin että kaupan pihassa komeilee polttoainetankki ja sen kupeesta lähtee venelaiturille tie jolla on pituutta tasan tuhat metriä. Niin tasan, kuin matkamittarilla mittaamalla voi mitata. Tavaroiden kuljettamista varten kauppiaat ovat varanneet maitokärryn.

Pyöräilijöistä on tulossa uusin asiakaskunta.

— Heidän määränsä on ihan selkeästi kasvava juttu. Etenkin venäläisiä pyöräilijöitä käy paljon, Kihl sanoo.

Mika Strandén Täällä vartioin minä.

Utulan kyläkauppa viettää tänä vuonna tuplajuhlia. Toiselle antaa aiheen itse kauppa, sillä sen perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi tasan 80 vuotta. Pyöreitä on tarkoitus juhlia 12. — 14 heinäkuuta, koko viikonloppu.

Toisten vuosijuhlien syynä on kauppiaspariskunta — vaikka he eivät itsensä kunniaksi sen kummempia juhlia aiokaan järjestää. Mutta joka tapauksessa: tänä vuonna he ovat pyörittäneet kauppaa 15 vuotta.

Ennen Utulaan tuloa pariskunta asui Helsingissä, ja oli päättänyt että nyt elämään tarvitsisi jotain muuta.

— Minä työskentelin ruotsinlaivan baarimikkona. Vaimo on sairaanhoitaja, Kihl kertoo.

He ryhtyivät selailemaan lehtiä sillä silmällä, että tulisiko niistä jotain elämänmuutosta vastaan.

— Tuli, kaksi vaihtoehtoa. Karesuannossa oli myynnissä hotelli — mutta se olisi vaatinut enemmän rahaa kuin meillä oli. Ja sitten oli tämä. Entinen omistaja etsi kaupalle jatkajaa. Koska Sanna on Imatralta kotoisin, päätimme tulla tänne.

Mika Strandén Timo Kekäläinen käväisi polttoaineostoksilla.

Ruokolahdella kolme kyläkauppaa

Ruokolahden kaikki kolme kyläkauppaa, eli Utula, Pohjalankilan Käpälämäki ja Virmutjoen Kauppakasino, ovat auki ympäri vuoden.

Utula siirtyy kesäaikaan kesäkuun alkupuolelta, eli pitää ovensa auki auki joka päivä, maanantaista lauantaihin kellon ympäri, sunnuntaisin neljä tuntia.

Paitsi silloin, kun on ohjelmaa. Tanssi-iltoina kaupan baaripuoli on auki kahteen.

— Baarin puoli on meille todella tärkeä ympäri vuoden. Ilman sitä täällä ei pärjäisi, Kihl kertoo.

Mika Strandén Tätä paikkaa kutsutaan toisinaan tanssipaviljongiksi ja toisinaan pömpeliksi, tilanteen mukaan, Kihl kertoo.

Sisällä baarissa on 16 asiakaspaikkaa ja ulkona 60. Kaupanpitoa aloitellessaan yrittäjät miettivät myös ruuan tekemistä, mutta ajatus osoittautui hankalaksi. Siksi baarin puolelta saa vain pikkusuolaista.

— Kun olet tässä yksin töissä, käyt ensin myymässä polttoainetta ja laitat sitten ruokaa, niin ei se oikein toimi.

Sen sijaan Käpälämäen kyläkaupasta valmista lounastakin saa, arkisin. Ainakin viime kesänä sitä meni yllättävän paljon, perinteisten jäätelöiden ja juomien lisäksi.

— Varmaan siksi, että viime kesänä oli niin lämmintä, että monikaan ei jaksanut hiota enää hellojen paahteessa, miettii yrittäjä Sari Raijas.

Hänelle Ruokolahden asukasluvun moninkertaistuminen aina kesäisin tarkoittaa muun muassa sitä, että kauppaa ei aina saa kiinni siihen aikaan, kuin aukiololappu ilmoittaa.

— Mutta ei se haittaa. Huilataan sitten muina vuodenaikoina, hän nauraa.

Ohjelmalliset illat ovat tärkeitä myös Käpälämäelle. Niitä on perjantaisin ja lauantaisin, ja tänä kesänä niihin kuuluu ainakin karaokea, bändejä, elokuinen lentopalloturnaus, sekä kesäkauden päättävät sikajuhlat aivan elokuun lopussa.

Mika Strandén Free beer, sanoo kyltti, mutta sitä ei kannata uskoa.

"Kesän varassa eletään"

Kesäsesonki näytti alkamisen merkkejä pääsiäistä edeltävänä viikonloppuna.

— Tänä vuonna sen alkaminen oli vähän myöhässä. Ehkä moni ajatteli, että viime talvena tuli niin paljon lunta, ettei mökille pääse ennenkuin se on kaikki sulanut pois.

Virmutjoen Kauppakasinon yrittäjä Sointu Muhli on samoilla linjoilla Kihlin kanssa. Kesän jäätelö- ja juomamyynti on kaupalle erittäin tärkeä, ja kauniilla ja lämpimällä ilmalla niitä molempia menee kaikkein eniten.

— Aina on sanottu, että kesän varassa eletään, hän toteaa.

Menekin määrää voisi kokeilla vaikka joku toinenkin. Puumalantien varrella oleva kauppa on myynnissä — jos se menisi kaupaksi, niin kauppias pääsisi jo eläkkeelle. Kauppa aloitti toimintansa vuonna 1992.