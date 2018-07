Juha Kallio kilpailee tänä kesänä 15. kautta moottoripyörällä, ja ilman Imatran ajoja hän olisi jo lopettanut: "Toivottavasti en hirveän monta kautta aja enää"

Vaiheikas elämä on lennättänyt Juha Kalliota kaupungista ja maasta toiseen. Vaikka asuinpaikka on vaihtunut useaan otteeseen, Imatralla hän on eniten kotonaan.