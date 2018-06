Pienikin liikuntahetki on tyhjää parempi — Lempeä viiden liikkeen vetreytys on helppo tehdä laiturinnokassa vaikka ennen saunaa

Rääkkitreeni ei enää ole muodissa, ja kaikki tai ei mitään -ajattelu on syytä unohtaa liikunnassa, sanoo hyvinvointivalmentaja Nana Heikkilä. Lempeä liikunta huoltaa kehoa ja mieltä.

Hyvän ja laadukkaan liikunnan ei tarvitse olla rääkkitreeniä tai itsensä piiskaamista. Kesälomalaisella on aikaa aloittaa uusi, mieluisa rutiini: lempeä, kehoa huoltava liikunta, joka paitsi vetreyttää fyysisesti myös auttaa väsähtänyttä mieltä hengähtämään.



Kevyen liikunnan hyötyjä on, että se piristää ja synnyttää endorfiineja eli mielihyvähormoneja, sanoo hyvinvointivalmentaja Nana Heikkilä.

— Jo viiden minuutin rentoutuminen aktivoi parasympaattisen hermostomme, mikä rauhoittaa ja keskeyttää kehossa käynnissä olevan stressireaktion. On tärkeää, että kiireisiin päiviin saisi otettua itselleen edes 5—10 minuuttia, jolloin voisi keskittyä rauhallisesti hengittelyyn sekä kehon ja mielen rauhoittamiseen, Heikkilä neuvoo.