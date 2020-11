Vanhan puukoulun uusi elämä – 600 nallen sekä Virve Tuttavainen-Torkkelin ja Jouko Torkkelin koti on viihtyisä ja tunnelmaltaan lämmin

Valtimon Nuolijärven koululla on taas elämää vuosikymmenten tyhjillään olon jälkeen. Vanhan puukoulun opettajien asunnot on remontoitu viihtyisäksi asunnoksi. Asialla ovat olleet tervakoskelaiset Jouko Torkkeli, 64 ja Virve Tuttavainen-Torkkeli, 57. Heistä on vähän kerrallaan tulossa ihan kokonaan nuolijärveläisiä.