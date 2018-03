Tanssinopettajat Riikka Keurulainen ja Janne Outinen joutuivat etsimään nopeasti uuden kodin homeongelman takia — Nyt he asuvat kissoineen uudessa 25 neliön hirsimökissä eivätkä kaipaa yhtään lisätilaa Minitalojen kysyntä kasvaa. Pieneen kotiin halutaan usein parvi ja kattoikkuna. Mika Pulkkinen Riikka Keurulainen ja Janne Outinen tottuivat asumaan pienissä tiloissa jo edellisessä kodissaan ja totesivat, etteivät kaipaa enempää tilaa.

Puiden keskeltä pilkistää musta kuutio. Ihan heti ei uskoisi, että siellä asutaan. Pieni hirsimökki on ollut Riikka Keurulaisen ja Janne Outisen koti helmikuun alusta lähtien.

Pariskunta joutui etsimään nopeasti uuden asunnon, kun heidän rivitalohuoneistostaan paljastui homeongelma. Mökki löytyi vahingossa. Suunnitelmana oli, että pari olisi rakentanut hirsitalon. He halusivat varmistaa, että uusi koti on hengittävä ja terve.

Emme osaisi olla yhtään isommassa enää. — Riikka Keurulainen

Vaihtoehtoja selvitellessään he törmäsivät poistomyynnissä olleisiin Salvoksen esittelymökkeihin. Eniten ihastutti moderni, 25-neliöinen malli, jossa on vino sisäkatto.

— Myös se, että talo oli rakennettu sisätiloissa, vaikutti päätökseen todella paljon, Keurulainen kertoo.

Mika Pulkkinen Hirsimökki sulautuu ympärillä olevaan luontoon.

Koti on levähdyspaikka

Mökissä on vain tupakeittiö, vessa ja suihku, mutta se palvelee pariskunnan ja kahden kissan tarpeita täydellisesti. Keurulainen, 26, ja Outinen, 43, työskentelevät tanssikoulun yrittäjinä Kouvolassa.

— Koti on meille levähdyspaikka, jossa käymme lähinnä nukkumassa. Olemme paljon liikkeellä ja työpäivämme ovat pitkiä, joten emme kaipaa isoa asuntoa, Keurulainen sanoo.

Pariskunta käy töidensä vuoksi usein Helsingissä. Ensin kotia etsittiin Lapinjärveltä, joka olisi ollut työmatkojen kannalta ihanteellinen sijainti. Sopiva tontti löytyi kuitenkin Liljendalista, yhdeksän vuotta sitten kaavoitetulta Heikantbackenin alueelta.

— Kävimme katsomassa kahta tonttia, joista tämä kolahti heti, Keurulainen sanoo.

2 300 neliön vuokratontilla on jyrkänne, mutta pihasta saa avaran, kun talo on minikokoa. Kissoille, Peetulle ja Chitalle, on jo suunnitteilla ulkoilutarha, johon käynti tulisi eteisestä, lattiaan saakka ulottuvasta tuuletusikkunasta.

— Rinnetontille ei jää myöskään sadevesi seisomaan, Keurulainen huomauttaa.

Pihalla on kahdeksan neliön saunarakennus, jonka saunatupa toimii tällä hetkellä varastona.

— Rakennamme myöhemmin erillisen varaston.

"Ihanaa, kun kaikki on lähellä"

Rakennusprojektissa Keurulainen ja Outinen eivät ehtineet stressaantua. Talon perustusten rakentaminen vei muutaman päivän. Talo tuli paikalle valmiiksi rakennettuna, istutettiin perustuksiin ja liitettiin vesi-, viemäri- ja sähköverkkoihin.

Kokonaiskustannukset nousevat noin 75 000 euroon, josta talopaketin osuus on 42 000 euroa, saunan 6 800 euroa ja perustusten 15 000 euroa.

Pari tottui pieniin tiloihin jo väliaikaisessa asunnossaan rintamamiestalossa Raussilassa, jonne he pakenivat sisäilmaongelmaa.

— Olemme olleet tosi tyytyväisiä. Emme osaisi olla yhtään isommassa enää. On ihanaa, kun kaikki on lähellä, eikä ole paljon siivottavaa.

Mika Pulkkinen Isot ikkunat ja vaaleat pinnat tuovat tilan tuntua pieneen kotiin.

Valo tuo tilan tuntua

Taloon sisään astuessa tilavuus yllättää. Tilan tuntua tuovat vastakkaisille seinille sijoitetut isot ikkunat ja vaaleat pinnat.

— Se, että näkee läpi talon, lisää tilan vaikutelmaa tosi paljon. Myös kissat tykkäävät katsella ulos isoista ikkunoista.

Kalusteiksi riittävät parvisänky, ruokapöytä tuoleineen, sohva ja pieni pöytä. Asunnossa on oltava tilaa liikkua, sillä pariskunta tanssii usein kotona suunnitellessaan koreografioita tai ihan vain huvin vuoksi.

Vaatekaappien lisäksi säilytystilaa löytyy esimerkiksi sohvan sisältä, jossa pidetään liinavaatteita. Pesukone sijaitsee eteissyvennyksessä jääkaapin viereisessä kaapissa, jossa on myös mikroaaltouuni sekä pari hyllyä säilytystilaa.

Peruslämpö tulee sähköllä, mutta talossa on myös kevyttakka, jota lämmitetään talvella päivittäin. Polttopuuta pari on ostanut ja saa lisää keväällä oman tontin puista, joita kaadettiin talon ja ulkosaunan tieltä.

— Takkatulen lämpö ja tunnelma ovat aivan ihanat, Riikka Keurulainen kehuu.

Mika Pulkkinen Kevyttakkaa lämmitetään talvisin päivittäin. Puuta saadaan omaltakin tontilta.

Parvi ja lasikatto myyvät

Muutamassa vuodessa talokauppaan on tullut mukaan yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet alle 50 neliömetrin taloihin. Minitalot kiinnostavat muun muassa nuoriapareja, pieniä perheitä ja eläkkeelle siirtyviä ihmisiä. Tontti halutaan useimmiten läheltä palveluja.

— Kysyntää on tullut kyliltä ja kaupungin laitamilta, kertoo kuopiolaisen Moduulitalot Suomen myynnistä vastaava Jukka Huhtamäki.

Huhtamäen yhtiö rakentaa parhaillaan Kuopion Hiltulanlahdelle pientaloja ja yhteisiä tiloja sisältävän korttelitalon. Houtskarin saarella Paraisilla on rakenteilla seniori- ja hoiva-asumiseen suunniteltu rivitalo.

Alkavia työmaita on Mikkelissä, Siilinjärvellä, Jyväskylässä ja Imatralla.

Helsinkiläinen Aito Arkkitehtuuritoimisto on markkinoinut Minitalo-konseptiaan verkossa vuoden verran. Se on kehitetty ensisijaisesti täydennysrakentamista varten tonteille, joilla on tilaa rakentaa pieni talo vaikka lapselle, vanhemmalle, vuokrattavaksi tai myytäväksi.

— Talo soveltuu yllättävän pieniin paikkoihin tontilla, kertoo toimitusjohtaja Maria Klemetz.

Pienimmillään minitalo on noin 20 neliötä. Jukka Huhtamäen yrityksen moduuleista voi rakentaa jopa 85 neliön talon, mutta rakennuksen on kuitenkin mahduttava rekan kyytiin. Erikoiskuljetus nostaisi hintaa huomattavasti.

Hinnat vaihtelevat talon koosta, varustelusta ja suunnittelupalveluista riippuen noin 25 000 eurosta yli 100 000 euroon.

Kun neliöitä on käytössä vähän, tilan tuntu on luotava muilla keinoin. Sitä saadaan esimerkiksi tuomalla sisään mahdollisimman paljon valoa. Myös sisätilojen korkeus ja ikkunoista avautuvat näkymät vaikuttavat tilan tuntuun.

— Tämän hetken trendejä ovat parvi ja lasikatto, Jukka Huhtamäki sanoo.

Peseytymis- ja wc-tiloissa neliöistä ei voi tinkiä, mutta entistä harvempi kaipaa nykyään omaa saunaa.

Minitalojen rakennuslupakäytännöt vaihtelevat paikkakunnittain.

— Olisi hyvä, että kunnat laatisivat itselleen ohjeen alle 50 neliömetrin talojen rakentamisesta, Maria Klemetz toivoo.

Minitalo

- Alle 50 neliömetrin omakotitalo, joka useimmiten myydään valmiiksi rakennettuna. Pienimmillään noin 20-neliöinen.

- Rakennetaan usein sisätiloissa ja tuodaan valmiina tontille, jossa se lasketaan perustusten päälle ja liitetään sähkö-, vesi ja viemäriverkkoon.

- Kutsutaan myös muun muassa nimillä pientalo, pikkutalo, miniomakotitalo tai siirrettävä talo.

- Sopii esimerkiksi lisärakentamiseen, vuokrattavaksi, yhden tai kahden hengen talouksille, pienelle perheelle, eläkkeelle siirtyvälle tai lisätilaksi suurelle perheelle.

- Ei vaadi energiatodistusta eli laskelmia rakennuksen energiatehokkuudesta.