Talon pihalla haukkuu koira. Se ilmoittaa asukkaille, Hanna Niemiselle ja Simo Sahalalle, että pihaan on saapunut vieraita. Piha rajautuu meren rantaan, tontilla on siistejä istutuksia, vanha navetta ja sauna. Kaiken keskellä on vanha rintamatalo, jonka väkeä on nyt tultu tapaamaan.