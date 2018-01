Pulkkisten hevostila vaihtui hirsitaloon järven rannalla — "Voi tulla samalla kertaa kotiin ja mökille" Sami Pulkkisen haave kesämökistä poiki hirsitalon, josta tuli perheen uusi koti. Antti Varonen Saila ja Sami Pulkkinen muuttivat uuteen kotiinsa reilu vuosi sitten.

Vajaa vuosi sitten maaliskuussa Saila ja Sami Pulkkinen sekä heidän poikansa Eemil, 10, pääsivät muuttamaan uuteen kotiin Punkaharjulle Pihlajaveden rannalle. Se oli unelmien täyttymys, sillä Sami oli haaveillut jo viitisen vuotta kesämökistä.

— Sami rupesi jossain vaiheessa höyryämään mökkiä, mutta eihän meillä olisi ikinä aikaa olla siellä ja olisi hirmuinen stressi kahdesta paikasta, sanoo Saila.

Pariskunta on ihastunut alati vaihtuvaan maisemaan, joka avautuu talon ikkunoista. Kesäisin Haataanselällä on veneliikennettä, ja aika ajoin Hotelli Punkaharjun rantaan puksuttavaa höyrylaivaa on mukava seurata. Talvisin, kun jääkansi kantaa, retkiluistelijat viilettävät baanaa pitkin ja pilkkijät istuvat avannoilla kaloja narraamassa.

— Olemme viihtyneet hyvin. Voi tulla samalla kertaa kotiin ja mökille, Sami Pulkkinen sanoo.

Hän sai kaipaamansa järven kotinsa viereen.

— On niin helppo hypätä vesijettiin tai veneeseen ja lähteä vesille. Täältä pääsee nopeasti, parissakymmenessä minuutissa, vaikka Savonlinnan torille, hän kehuu.

Antti Varonen Hirsitalo oli ainoa vaihtoehto, kun Saila ja Sami Pulkkinen miettivät uuden kodin rakentamista.

Maatila vaihtui uuteen hirsitaloon

Pulkkiset muuttivat uuteen kotiinsa vanhalta maatilalta metsän ja peltojen värittämästä maisemasta. Hevosista luovuttiin vuonna 2012. Kissat Risto ja Pesonen seurasivat uuteen kotiin.

— Maatila oli turhan hankalasti ylläpidettävä. Varsinkin hevosten lähdettyä siellä piti ehtiä koko ajan tekemään hommia, ettei ympäristö rämettyisi. Lisäksi se oli vähän syrjässä.

Luonto on uudessa kodissakin lähellä, sillä kauriit ja ketut ovat tuttu näky pihamaalla. Uusi sijainti on kuitenkin liikkuvaiselle perheelle kätevä, sillä harrastukset ovat paljon lähempänä ja matka kaupungin keskustaan on kaksikymmentä minuuttia lyhyempi.

— Tämä on valoisampi paikka. Vaikka ihan vieressä ei ole taloja, tähän näkyvät hyvin vastarannan valot, Saila Pulkkinen sanoo.

Perheen koululaisella on luokkakavereita lähellä ja tekemistä kesällä ja talvella. Ranta on vesipedolle tärkeä juttu.

— On luistinrata, valaistu kävelyreitti, uinti- ja muut liikuntaharrastukset mukavasti äärellään. Kulkemiseen kuluu nykyisin huomattavasti vähemmän aikaa, perheen äiti kertoo.

Puoliso lisää, että itsekin on tullut liikuttua enemmän.

"Tässä talossa ei ole yhtään muovia missään"

Sami ja Saila Pulkkinen saavat elantonsa puunkorjuusta. Saila työskentelee metsätoimihenkilönä logistiikkayhtiö Forest Saimaassa, jonka toimitusjohtajana Sami toimii. Lisäksi he ovat omistajina myös perheyhtiö Metsänkorjuu Pulkkisessa.

Oman kodin rakennusmateriaalia ei tarvinnut paljon miettiä. Luonnollisena materiaalina puu viehättää. Pulkkisten mielestä puuhun ei kyllästy, ja puusta tehty talo sopii hyvin rantamaisemaan.

— Emme edes miettineet muuta kuin hirsitaloa. Se on hengittävä, eikä tässä talossa ole yhtään muovia missään. Lisäksi hirsitalolla on hyvä maine, pariskunta perustelee.

Omista puista taloa ei ole kuitenkaan tehty.

Antti Varonen Mukana kulkeneesta vitriinikaapista teetätettiin puusepällä allaskaappi. Myös toinen kaappi löysi paikkansa wc:stä. Penkki on löytö huutokaupasta.

Pihalla huomion kiinnittää se, ettei talon ympärillä ole yhtään puuta. Myrskyn tullen puita ei kaadu ainakaan talon päälle. Lisäksi aurinko pääsee paistamaan tontille koko päivän. Rantaan jätettiin toki suojapuustoa.

Pihan rakentamisessa on käytetty paljon suuria kiviä ja kunttaa. Vanha kiviaita tuo ilmettä.

Mieluummin tilaa kuin tavaraa

Talon seinät ovat kuusta, joka ei kellastu niin helposti kuin mänty. Seinät on kuultokäsitelty.

Yhtään laattaa ei talosta löydy. Muun muassa keittiön välitilassa, pesuhuoneessa ja eteisen lattiassa on käytetty mikrosementtiä. Yläkertaan haluttiin vanhaan malliin lankkulattia, joka tuo makuutiloihin lämmintä tunnelmaa.

Koti on Pulkkisille ennen kaikkea elämistä varten. Sisustus on kodikas, mutta tavarataivasta sisältä ei löydy. Avaruus antaa tilaa hengittää.

Materiaalit on valittu niin, ettei silmä heti kyllästyisi. Suurin osa huonekaluista on kulkenut mukana pidemmän aikaa. Joitain huonekaluja Saila Pulkkinen verhoilutti tai teetätti puusepällä, kuten Eemilin sängyn. Puiset kalusteet kestävät aikaa ja katseita.

Antti Varonen Risto-kissan mielipaikka on eteisaulassa. Portaat ovat paikallisen puusepän työtä.

Niin arkkitehti kuin timpurikin saavat perheeltä kiitokset. Talosta tuli toimiva, tilava, kodikas, perheen toiveet täyttävä ja asukkaidensa näköinen. Sauna ja pesutilat ovat valmispakettia isommat, huonejärjestys on toiveiden mukainen ja ekstrana rakennettu yläkerta tuo lisää tilaa. Tontille jäi vielä rakennusoikeutta tulevia rakentamisia, kuten autokatosta, varten.

Pulkkiset auttoivat rakennuksen tarvikehankinnoissa, siivouksissa ja maalauksissa minkä töiltään ehtivät. Perhe seurasi kiinnostuneena vaihe vaiheelta talon valmistumista ja oli samalla oppimassa.

Talo on rakennettu lomarakennustontille vakituisen asumisen vaatimusten mukaan, mutta se on tarkoitus muuttaa poikkeamisluvalla vakituiseksi asuintaloksi. Sitten myös kirjat voidaan siirtää uuteen osoitteeseen.

Antti Varonen Perhe suunnitteli keittiön itse. Saila Pulkkinen laittaa mielellään ruokaa, ja hänen mielestään on tärkeää, että pinnat on helppo puhdistaa ja kaikki on käden ulottuvilla.

Etätyö onnistuu tarvittaessa

Pulkkiset tekevät jonkin verran töitä kotoa käsin, sillä nettiyhteydet toimivat ja kotiin on varattu työtilakin sitä varten. Kun puuvirta kulkee taukoamatta vähintään viitenä päivänä viikossa, koneketjuissa ja työmaissa riittää ohjaamista.

— Pyrimme siihen, että kotona keritään olemaan. Viikonloput pyritään pitämään vapaana ja kesällä yritetään rauhoittua enemmän, Sami Pulkkinen sanoo.

Järvi, maisemat, rauhallisuus, lyhyet välimatkat sekä lähistön mukavat uudet tuttavuudet ja positiivinen pöhinä saavat uuden kodin tuntumaan perheen ikiomalta paikalta.

Antti Varonen Kotona työskentelylle on varattu oma tilansa. Sami Pulkkinen naurahtaakin, että koneelle on helppo juuttua töitä tekemään.

Antti Varonen Forest Saimaan hinaaja talvehtii laiturissa.

Antti Varonen Makuuhuoneessa on kampauspöytä, jonka Saila Pulkkinen on saanut äidiltään. Tuoli on ostettu vanhan pappilan remonttihuutokaupasta.