Starboxin herkuissa tomaatti-vuohenjuustopiiras, banaanikakku ja jauheliha-paprikapiirakka

Starboxin bloggareilla on jälleen maukkaita ideoita pyhäpäivän kahvipöytään.

Hurmaava-blogin Mari on leiponut tomaatti-vuohenjuustopiirakkaa, joka muistuttaa häntä ranskalaisista bistroista, joissa tarjotaan laadukkaista raaka-aineista tehtyä hyvää kotiruokaa.



Marin ohjeessa on vuohenjuustoa, kirsikkatomaatteja ja ranskankermaa sekä mausteena timjaminoksia. Maut sopivat hyvin yhteen, sillä makea tomaatti ja suolainen vuohenjuusto ovat täydellinen pari, jota ranskankerma pehmentää.

Starbox Tässä piirakkapohjassa on kaurahiutaleita ja rahkaa.

Jannen keittiössä -blogissa on leivottu kahvipöytään ihana Koskenlaskijan jauheliha-raparperipiirakka. Janne Kujala kertoo, että kyseinen piirakka on yksi hänen suosikeistaan. Kujala on kokeillut leipoa erilaisia piirakkapohjia. Tähän piirakkaan sopii parhaiten piirakkapohja, jossa on kaurahiutaleita ja rahkaa. Niistä tulee lisää makua.

Starbox Banaanikakussa on käytetty hyödyksi ylikypsiä banaaneja.

Katalogi-blogin Katariina Hostikka on leiponut banaanikakun, jossa ajatuksena on ollut hyödyntää tummia ja pilkkukuorisia eli siis ylikypsiä banaaneja. Tällaiset banaanit eivät suinkaan ole syömäkelvottomia, vaan ne ovat maultaan makeita ja niiden hedelmäliha on pehmeää. Näiden ominaisuuksien vuoksi ylikypsät banaanit sopivat mainiosti leivontan. Hostikka on saanut banaanikakun ohjeen äidiltään.

