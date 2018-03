Borssia, broileripiirakkaa ja vadelmaisia kääretorttuleivoksia — Poimi Starbox-bloggaajien reseptit viikonlopun ruuanlaittoon Kauppareissu edessä ja ideat vähissä? Näillä Starbox-blogien resepteillä syntyvät viikonlopun herkut. Borssi on parhaimmillaan viikonloppuruokana, sillä sen hauduttaminen vaatii kärsivällisyyttä. Kuva Hurmaava-blogista.

Herkullinen borssi lämmittää pakkaspäivänä. Hurmaava-blogia pitävän Marin reseptin punajuurikeittoon löydät täältä.

Broileripiirakka syntyy lähikaupan raaka-aineista. Kuva Sokeristory-blogista.

Anne-Mari Ollikaisen Sokeristory-blogissa talvilomaviikko on kulunut kuumetta mittaillessa, ja keittiössä on tarjoiltu sairastupalaisen broileripiirakkaa. Ohje on gluteeniton.

Kääretorttu muuttuu leivoksiksi. Kuva Katalogi-blogista.

Katariina Hostikan Katalogista löytyy ohje vadelmaisiin kääretorttuleivoksiin. Leivokset näyttävät hienoilta, mutta ovat yksinkertaisia tehdä.

Lisää reseptejä löydät Starboxin osioista Ruoka ja juoma ja Leivonta.

