Suomea edustaa euroviisuissa rock-yhtye Blind Channel kappaleella Dark Side. Blind Channel oli sekä kansainvälisen raadin että yleisön suosikki.

Se sai yhteensä 551 pistettä.

Blind Channelin Niko Vilhelm sanoi Uuden Musiikin Kilpailun voiton jälkeen tiedotustilaisuudessa tunnelman olevan aivan järkyttävän hyvä. Hän kuvasi oloaan surrealistiseksi. Vaikka Blind Channel oli ennakkosuosikki, valtava äänimäärä yllätti yhtyeen.

– Suomi haluaa nostaa kesot pystyyn, Vilhelm sanoi viitaten laulun sanoihin ja keskisormien heilutteluun esityksessä.

Joel Hokka kertoo, että kun yhtye lähti UMK:hon mukaan, yhtye päätti, että kilpailu voitetaan murskavoitolla.

– Ihan sama mitä me tehdään, me tehdään aina kaikki huolella. Aina paremmin kuin se toinen. Se on vienyt meidät tähän asti, se vie meidät pitkälle, Vilhelm sanoo.

Yhtye myönsi, että lauantaina juhlitaan. Vilhelm sanoi, että yhtyeen saaman äänimäärän lisäksi häntä huolestuttaa ainoastaan illan promillemäärä.

Yhtye uskoo siihen, että heidän musiikkinsa vetoaa Euroviisuissa.

– Menemme Rotterdamiin ja näytämme päästä varpaisiin mistä meidät on tehty. Meidän on helppo mennä sinne Suomen lipun alla, Hokka sanoi.

Yhtyeeltä kysyttiin, miten he aikovat parantaa esitystään Rotterdamin kisoihin.

– Enemmän tulta ja vähemmän vaatetta, bändi ilmoitti.

Toiseksi eniten ääniä sai Teflon Brothers x Pandora

Suomen euroviisuedustaja selvisi yleisöäänten ja kansainvälisen raadin yhteistyössä. Suurin painoarvo oli yleisön äänillä, sillä 75 prosenttia tuloksesta muodostui yleisön ja 25 prosenttia raadin äänistä.

Toiseksi eniten ääniä sai Teflon Brothers x Pandora kappaleella I Love You.

Euroviisut järjestetään Hollannin Rotterdamissa toukokuussa. Kilpailun järjestämistapa ratkeaa myöhemmin koronatilanteen mukaan.

Viimevuotiset viisut peruttiin koronapandemian takia.

Vuonna 2018 Blind Channel oli Emma-ehdokas Vuoden rock -kategoriassa.