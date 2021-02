Suomesta on löytynyt täysin uusi koronavirusvariantti – Mahdollisesti vaikea havaita testeillä

Suomesta on löytynyt uusi koronavirusmuunnos. Havainnon teki viime viikolla suomalaislaboratorio Vita Laboratoriot yhdessä Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa.

Muunnos löytyi eteläsuomalaisesta koronanäytteestä, Vita Laboratoriot tiedotti keskiviikkoiltana. Variantin mutaatiot vaikeuttavat sen havaitsemista ainakin yhdellä WHO:n suosittelemista PCR-koronatesteistä, tiedotteessa sanotaan.

Lähes kaikki maailmalta löytyneet muunnokset ovat brittivariantin tai eteläafrikkalaisen, brasilialaisen tai japanilaisen variantin jälkeläisiä.

Nyt Suomesta löydetty variantti poikkeaa näistä kaikista. Sen perimässä on samoja piirteitä kuin aiemmin maailmalla levinneissä varianteissa, mutta se ei vaikuta kuuluvan minkään aiemman tunnetun variantin kehityslinjaan.

Vielä ei ole tietoa, onko variantin aiheuttama koronatauti tavallisesta poikkeava. Havaittujen mutaatioiden perusteella viruksen tartuttavuus voi olla suuri, kuten brittivariantilla, ja samanaikaisesti rokotteet voivat tehota siihen huonosti, kuten eteläafrikkalaiseen varianttiin.

Näyttö variantin ominaisuuksista saadaan kuitenkin vasta, kun sen levinneisyydestä ja tartuntaketjuista saadaan lisää tietoa.

– Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka laajalle uusi Fin-796H-variantti on levinnyt ja missä se on alun perin kehittynyt. On epätodennäköistä, että näin poikkeava variantti olisi kehittynyt Suomessa, koska tautia on täällä varsin vähän, Vita Laboratorioiden koronadiagnostiikasta vastaava mikrobiologisen immunologian dosentti Taru Meri sanoo tiedotteessa.

– Etelä-Suomessa variantti voi kuitenkin olla levinnyt, koska ainakin HUS:n alueella brittivariantin havaitsemiseksi tehdyssä PCR-seulontatestissä uusi variantti näyttää tietääksemme tavanomaiselta virukselta, ei variantilta. Onneksi itse virus kuitenkin havaitaan näissäkin testeissä. Syytä paniikkiin ei ole, vaikka viruksen nopea muuntautuminen toki huolettaa sekä diagnostiikan että rokotustehon kannalta, Meri jatkaa.

Suomen uudesta koronavirusmuunnoksesta kertoi ensimmäisenä Yle.

