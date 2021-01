Kymsoten Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikön potilaista kolme kuoli viikonlopun aikana koronavirukseen. Kaakon Viestinnän tietojen mukaan kuolemantapauksia tapahtui sekä sairaalassa että Lauttarannassa.

– Viikonlopun aikana Lauttarannassa on myös ilmennyt muutamia uusia koronavirustartuntoja sekä hoitajilla että potilailla, Kymsoten infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen kertoo.

Kymsote kertoi viime viikolla useista koronatapauksista Lauttarannan kotiutusyksikön Poukama-osastolla Kuusankoskella. Perjantaihin mennessä Poukamassa oli todettu 29 koronavirustartuntaa: 20 asukkaalla ja yhdeksällä työntekijällä. Sairaalahoitoon oli joutunut kolme.

Kymsoten avohoidosta vastaava hallintoylilääkäri Kari Kristeri pelkää, etteivät uudet tartunnat jääneet vielä tähän.

– Uusiakin tapauksia saattaa tulla. He, jotka ovat sairastuneet, eivät ole vielä parantuneet.

Kristeri kuvaa Poukama-osaston tilannetta vaikeaksi.

– Tilannetta hankaloittaa se, että henkilökuntaa on paljon pois koronatartunnan tai -altistuksen ja muiden sairauksien vuoksi.

Lauttarannan Poukama-osastolla palveluesimiehenä työskentelevä Outi Kasurinen sanoo, että kokemus on jokaiselle rankka.

– Minua ei pelota, koska meillä on turvatoimet viety maksimiin. Tiedän kyllä, että joitakin pelottaa.

Pelko näkyy sijaisten saannissa.

– Kun sijainen kuulee, mihin pitäisi tulla, lupaus tulosta pyörretään.

Palvelualuepäällikkö Anu Parikka sanoo olevansa ylpeä Lauttarannan henkilöstöstä.

– He ovat ammattitaitoisia ja venyviä hoitajia. Moni on tehnyt jo usean päivän pitkää päivää, aamu- ja iltavuoroa peräkkäin. Tämä on ollut heille varmasti sekä henkisesti että fyysisesti rankkaa.