Kun ovi avautui, Anette Huila tiesi heti mistä oli kyse.

Hän oli luullut menevänsä keskustelemaan esimiehensä kanssa aivan arkisista työhön liittyvistä kysymyksistä. Huoneen tunnelma oli kuitenkin kokonaan toinen.

Kymmenien ihmisten esimiehenä toiminut Huila oli ennenkin nähnyt yt-neuvotteluja ja ollut paikalla irtisanomistilanteissa. Nyt hän oli tullut jälleen sellaiseen. Omaansa.

Suorittajaksi itseään kuvailevalla Huilalla, 47, oli takanaan parinkymmenen vuoden ura kosmetiikan ja kauneudenhoitopalveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. Hän toimi pitkään suuren tavarataloketjun kosmetiikan myyntipäällikkönä. Työtehtävien kenttä laajeni kerta toisensa jälkeen. Alaisia oli enimmillään kuutisenkymmentä. Viime vaiheessa Huila työskenteli markkinoinnissa.

– Olen perfektionisti. Puskin töitä vuosien ajan aivan täysillä. Samaan aikaan halusin olla täydellinen perheenäiti. Annoin kaikkeni kaikille muille kuin itselleni, Huila sanoo.

Ajatus oman elämäntavan muuttamisesta oli hiipinyt mieleen jo monta kertaa vuosien aikana. Jo muutama vuosi ennen kosmetiikka-alan työuran päättymistä Huila oli joutunut tilanteeseen, jossa jotakin oli pakko muuttaa.

Sairaus todettiin keväällä 2012. Koko talvi oli ollut rankkaa työputkea, eikä Huila ollut ehtinyt pysähtyä kuuntelemaan oireitaan.

– Jälkikäteen tajusin, että minulla oli ollut yöhikoilua, iltalämpöä ja koko ajan vatsakipua. Olin vain ajatellut, että flunssa yrittää tulla ja hoitanut asiaa Buranalla. Lopulta olinkin ensiavussa.

Herkkävatsaiselle Huilalle vatsakipu oli ollut tuttua läpi elämän, eikä hän siksikään jäänyt miettimään asiaa. Työterveyslääkäriinkin hän hakeutui lähinnä saadakseen tuhdimpia lääkkeitä, kun kipu ei enää tuntunut talttuvan entisillä.

– Päivystämässä sattui olemaan sisätautien erikoislääkäri, joka pisti minut verikokeisiin. Kun tulokset tulivat, hän lähetti minut samoin tein sairaalaan. Tulehdusarvot olivat pilvissä.

Lyhyt työterveyskäynti venähti viikoksi sairaalassa.

Suvi Elo Anette Huila on aina rakastanut luontoa. Aiemmassa elämässä sille ei vain ollut kylliksi aikaa.

Vatsassa näkyi ultraäänessä suuri varjostuma, ja vatsan imusolmukkeet olivat suurentuneet. Huila, joka oli menettänyt isänsä syövälle, alkoi pelätä mahasyöpää. Siitä ei kuitenkaan ollut kysymys.

Ohutsuolen tähystyksessä näkyi voimakas tulehduspesäke. Diagnoosi oli Crohnin tauti. Se on tulehduksellinen suolistosairaus, jonka oireita ovat muun muassa vatsakivut, ripuli ja kuumeilu. Kyseessä on krooninen pitkäaikaissairaus, joka voi kestää koko elämän.

– Siinä vaiheessa aloin miettiä, että en voi enää jatkaa tällaisen työmäärän tekemistä. Aloin opetella jarruttamaan ja sanomaan ei.

Huila alkoi kiinnittää huomiota myös ruokavalioon ja omaan hyvinvointiinsa. Työtehtävien vähentäminenkin tuntui onnistuvan.

Sitten tuli kutsu esimiehen huoneeseen ja äkkipysäys.

Irtisanominen tuli Huilalle täytenä yllätyksenä. Aluksi se oli sokki. Huilalle tarjottiin myös toista työtä, mutta hän päätyi irtisanomispakettiin.

– Ympäristö piti varmaan hulluna, mutta itse olin salaa onnellinen. Aloin hyvin pian miettiä, että ryhdyn yrittäjäksi hyvinvointialalle.

Ympäristö oli Huilan tilanteesta lopulta ehkä jopa enemmän kauhuissaan kuin Huila itse. Lähipiiri arvosti vakituista työtä ja vakaata palkanmaksajaa. Huilan haaveet yrittäjäksi ryhtymisestä eivät saaneet rohkaisua.

– Minulla oli oma visio, josta en oikeastaan viitsinytkään puhua kenellekään, kun en saanut tukea. Pidin sen omana tietonani. Opiskelin ja valmistelin tulevaa pari vuotta.

Suvi Elo Elämänmuutos alkoi joogasta.

Jooga oli tullut Huilan elämään muutamia vuosia ennen sairastumista. Jo tässä vaiheessa hän oli ymmärtänyt, että jotakin piti tehdä, että kunto kestäisi työstressiä.

– Itsensä kuuntelu alkoi muhia hiukkasen jo silloin. Pitkään jooga oli kuitenkin vain yksi osa lukujärjestystäni, suoritus siinä missä muutkin.

Ensimmäinen joogatunti vähän arvelutti. Huila pelkäsi, että kaikki muut olisivat taipuisia ja taitavia joogaguruja. Ennakkokäsitys osoittautui vääräksi. Tunnilla oli mukana muun muassa tuttu sähkömies, "perusjamppa", jota Huila ei millään olisi osannut arvata joogan harrastajaksi.

– Hän kertoi selkänsä olevan niin romuna, että ainoastaan jooga auttoi. Siitä tajusin, että hyvänen aika, tämähän on ihan tavallisten ihmisten puuhaa.

Nyt Huila kuitenkin näkee, että juuri jooga oli avain siihen muutokseen, mikä sittemmin tapahtui.

– Joogatunnin aikana on pakko keskittyä itsensä ja oman sisäisen pienen lapsensa kuuntelemiseen. Sieltä se muutos on lähtenyt itämään.

Huilan mukaan jooga johdatti hänet miettimään pysähtymistä ja rauhoittumista, jotka eivät aiemmin olleet osa hänen arkeaan. Luonnosta Huila on innoittunut aina, ja tätä suhdetta jooga vahvisti entisestään.

– Samoin perhe on ollut minulle aina ykkönen, mutta pitkään työ oli ihan liian vahva kakkonen.

Suvi Elo Työ oli Huilan elämässä pitkään "liian vahva kakkonen".

Kun palkkatyö loppui, Huila kouluttautui ensiksi personal traineriksi ja sitten joogaohjaajaksi. Sitten oli vuorossa oman yrityksen perustaminen.

– Olen luonteeltani avoin ja sosiaalinen. Ensimmäinen ohjauskerta varmasti jännitti, mutta tässä työssä saa heti palautetta. Positiivinen palaute vahvisti omaa kokemustani siitä, että tämä on minun juttuni. Olen saanut asiakkailta niin sydämellistä, ihanaa palautetta, että välillä on jopa kyynelehditty yhdessä.

Jopa 80 prosenttia Huilan jooga-asiakkaista on vasta-alkajia. Huilan ohjaama jooga on hathajoogaa, joka on rauhallista "perusjoogaa". Hatha on joogan länsimaissa yleisin muoto. Huila on tarkoituksella halunnut laskea tunneilleen osallistumisen kynnyksen mahdollisimman alas ja hälventää joogaan liittyviä ennakkoluuloja.

– Minulla käy asiakkaina paljon yritysryhmiä. Etenkin miehet ovat joskus hyvin skeptisiä. Itse sanon aina aluksi, että minun joogaani ei liity mitään uskontoa tai uskomuksia. Moni kun pelkää, että jooga johtaa hipiksi muuttumiseen, Huila naurahtaa.

Huilan yrityksen nimi Temppelin emäntä tulee ajatuksesta, että keho on temppeli.

– Jooga on kehonhuoltoa parhaimmillaan. Haluan opettaa ihmiset tutustumaan omaan kehoonsa uudelleen.

Aiemman uran loppumisesta on nyt neljä vuotta. Huilan jooga- ja hyvinvointialan yritys on pyörinyt puolitoista vuotta. Joogatunteja Huila pitää Turun seudulla. Verkkokauppa toimii koko maassa.

Hyvin nopeasti toiminta lähti laajenemaan joogatuotteiden myyntiin.

– Etsin itselleni kivaa joogamattoa ja mukavia vaatteita. Kun en Suomesta löytänyt, päätin aloittaa oman maahantuonnin. Kaupan alan piti olla jo taakse jäänyttä elämää, mutta näköjään se vain tulee luonnostaan.

Alkuun Huila ostit joogamatot verkkokauppaansa mattomerkin norjalaiselta edustajalta. Sitten tämä lopetti toimintansa, ja Huilalle päätyi merkin koko Euroopan-edustus.

Valikoima laajeni vaatteista ja matoista kasseihin ja koruhin. Joogan oheen löytyi äänimaljarentoutus, jota Huila toteuttaa sekä joogatuntien ohessa että erikseen.

– Kevättalvesta maahantuonti ja kauppa alkoivat vetää hyvin, ja tuntui että kaikki visioni olivat puhkeamassa kukkaan. Melkein piti itse toppuutella, ettei työmäärä taas kasvaisi liikaa. Taisin sanoa ääneenkin, että tarvitsisin kohta itse rauhoittavan joogaretriitin.

Ja sitten kaikki muuttui jälleen.

Suvi Elo Joogaura lähti vetämään hyvin - kunnes tuli korona.

Koronavirus pysäytti Suomen maaliskuussa. Kokoontumisrajoitukset koskevat myös joogaa. Huilan oli pistettävä tunnit tauolle.

– Olihan se hirveä pettymys, kun kaikki oli etenemässä näin hyvään suuntaan.

Huila teki sen, mitä oli miettinyt jo aiemmin: siirsi joogatunnit verkkoon. Hän kuvaa ja striimaa tuntinsa, ja osallistujat joogaavat striimatun ohjauksen mukaan omissa kodeissaan.

Palaute on ollut hyvää, ja Huila uskoo pitävänsä etäjoogan valikoimissaan myös koronatilanteen tyynnyttyä.

– Moni asiakas on sanonut, että verkosta saisi joogaa ilmaiseksikin, mutta he haluavat juuri minun tuntini. Olen itsekin sitä mieltä, että persoona on tässä työssä tärkein työväline.

Keväälle ja kesälle suunnitellut, saaristossa pidettäväksi tarkoitetut joogaretriitit on nyt siirretty syksyyn. Mikäli tilanne ei pitkity, Huilalla on syksyllä kalenteri täynnä.

Tärkein, oma terveys on menossa hyvään suuntaan. Crohnin tauti on usein pysyvä riesa, mutta Huilan vatsa voi nyt hyvin.

– Kyllähän vatsa joskus kipuilee, mutta silloin tiedän aina, mistä se johtuu. Olen joko syönyt jotakin väärää tai stressannut jotakin asiaa.

Huila on pärjännyt ilman lääkkeitä jo muutaman vuoden ajan.

– Joillakin tämä sairaus nukahtaa ja menee remissioon. Ehkä sairauteni on ollut alun pitäenkin lievä. Arvelen, että oli osin itse aiheutettua, että se puhkesi aikanaan niin rajuna.

Sairaus on vaatinut kontrollikäyntejä sairaalassa kolmen kuukauden välein. Seuraava kontrollikäynti on tulossa pian. Jos kaikki menee hyvin, se voi olla viimeinen.

– Jos tulehdusta ei tähystyksessä enää näy, lopetetaan kontrollitkin.

Suvi Elo Ehkä luontoäiti on tarkoittanut, että meidän pitää nyt pysähtyä, Huila sanoo.

Positiivisuudesta ei pääse. Huila kuvailee itseään ihmiseksi, joka näkee aina asioiden myönteisen puolen ja vain harvoin jaksaa olla huonolla tuulella. Siksi hän ei pysty näkemään koronakriisiäkään ylipääsemättömänä onnettomuutena.

– Ehkä luontoäiti on tarkoittanut, että meidän pitää nyt pysähtyä. Uskon, että palaamme tämän jälkeen hyvin erilaiseen maailmaan. Minulla on vahva olo siitä, että hyvinvointipalveluille on jatkossa entistä enemmän kysyntää. Että hyvinvointi, luonto ja kotimaisuus tulevat ihmisille paljon aiempaa tärkeämmiksi.

– Uskon, että tämä pysäyttää nyt koko kansakunnan miettimään, että mikä tässä elämässä on oikeasti tärkeää.