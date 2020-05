Hallitus on löytänyt yhteisymmärryksen ravintoloiden avaamisen yksityiskohdista, puolet asiakkaista sisään — Katso tästä suora lähetys noin kello 13

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo Twitterissä hallituksen löytäneen yhteisymmärryksen ravintoloiden avaamisen yksityiskohdista.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on kertonut Twitterissä hallituksen keskeiset linjaukset siitä, miten ravintolat avaavat ovensa turvallisesti kesäkuun alussa.

Kulmunin mukaan ravintolat voivat ottaa sisään puolet normaalista asiakasmäärästä ja asiakaspaikkoja lisätään, kun se on turvallista. Asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona. Kulmuni sanoo luottavansa tässä ravintola-alan yrittäjien vastuullisuuteen.

Ravintolat voivat olla auki kello 23:een saakka, ja alkoholia saa anniskella kello 22:een asti.

Valtioneuvoston viestinnän mukaan hallituksen tiedotustilaisuus asiasta on kello 13. Paikalla on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Ohisalon mukaan neuvotteluissa on keskusteltu myös mahdollisuudesta edistää pienpanimoiden toimintaedellytyksiä etämyynnin osalta. Puheenjohtajaviisikko käsittelee asiaa hänen mukaansa huomenna.