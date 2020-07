Ihonväri määritteli Jani Toivolaa pitkään, kunnes hän päätti ettei se rajoita häntä – ”Nuoruuteni ulkopuolisuuden myötä tajusin, että minun täytyy alkaa puhua omaa elämääni näkyväksi.”

Jani Toivolalle rasismikeskustelun uusi suunta on ollut helpotus. Hän ei pelkää kertoa asioistaan avoimesti, sillä esimerkillään hän voi näyttää, että kaikki on mahdollista taustasta riippumatta.

Jani Toivolan alkukesä on ollut tunteellinen. Itku on ollut herkässä. Enemmistö kyynelistä on kuitenkin vierinyt helpotuksesta. Toivolasta tuntuu, että vihdoin rasismista puhutaan oikeasti.