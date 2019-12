Rumpukapulat käteen, nyt jumpataan — "Poundissa voi huoletta rummuttaa vaikka lattiaa koko ajan"

Jumppamatto lattialle, vihreät muovikapulat käteen, riittävästi tilaa ympärille. On alkamassa Pound-ryhmäliikuntatunti. Tarkoitus on kuntoilla rumpukapuloiden avulla.

— Jos kapulat katkeavat, se ei haittaa. Oikeastaan se on hyvä saavutus, personal trainer Sinipilvi Lihavainen joensuulaisesta Kunto Aitasta sanoo.

Poundin kehitti kaksi yhdysvaltalaista rumpalinaista ja aktiivista liikkujaa vuonna 2011. Lajia harrastetaan yli 70 maassa, ja Suomessa se on yleistynyt vähitellen muutaman viime vuoden aikana. Kovin laajalti sitä ei kuitenkaan ole vielä tarjolla.

Pound on aerobinen ryhmäliikuntamuoto, jonka tarkoitus on käydä koko kroppa läpi. Kuvitteellisia rumpuja soitetaan koko treenin ajan.

Lihavainen lupaa, että erityisen hyvää rytmitajua ei tarvita. Kunto kasvaa, vaikka rytmissä vähän sekoaisikin. Eikä tarkoitus ole vain kasvattaa kuntoa vaan myös nauttia ja antaa musiikin viedä.

— Rummuttaminen on lopulta yksinkertaista, ja siinä kehittyy nopeasti. Ensimmäisellä kerralla ei toki välttämättä ole helppo pysyä mukana kaikissa liikkeissä. Se ei haittaa, vaan Poundissa voi huoletta rummuttaa vaikka lattiaa koko ajan. Pääasia, että tekee jotain ja pitää hauskaa, Lihavainen kannustaa.

Treeni kestää yleensä kolme varttia, ja lämmittelyn ja loppuvenytysten kanssa aikaa kuluu tunti. Treenin aikana kapuloilla isketään noin 15 000 kertaa ja käytetään kymmeniä eri tekniikoita. Välillä seisotaan, välillä istutaan, välillä tehdään lantionnostoja selällään — ja koko ajan rummutetaan.

Pieni rumpalipoika tuskin soi kovin monella ryhmäliikuntatunnilla, mutta Poundiin se sopii mainiosti.

Suvituuli Jokela käy toisinaan myös kuntosalilla, mutta Pound on hänelle erityisen mieluisa laji.

”Rummuttaa voi vaikka pyörätuolissa”

Lihavainen on vetänyt Poundia ryhmäliikunnan lisäksi pikkujouluissa ja polttareissa. Pound-rummutusta on käytetty myös osana fysioterapiaa. Kapuloiden kanssa voi hyvin kuntoilla vaikka kotona.

Tärinää käytetään muun muassa stressin poistoon ja rentoutukseen, ja sama vaikutus voi olla myös rummuttamisella. Pound ei kuitenkaan ole pelkästään nopeita liikkeitä.

— Siinä on vaikutteita myös joogasta ja pilateksesta, Lihavainen kertoo.

Pound-tunneilla on käynyt niin lapsia kuin seniorejakin. Liikkeitä on helppo soveltaa omien kykyjen ja jaksamisen mukaan.

— Rummuttaa voi vaikka pyörätuolissa.

Joensuulainen Suvituuli Jokela, 27, kokeili Poundia ensimmäisen kerran viime vuoden lopulla. Laji tuntui heti omalta.

— Äitiyslomalla en liikkunut kovin paljon, mutta Poundin kautta oli helppo palata liikunnan pariin, kahden pienen lapsen äiti kertoo.

Jokela osaa soittaa pianoa mutta sanoo, ettei Poundia harrastaakseen tarvitse olla erityisen musikaalinen. Hänelle rummutus on ollut helppoa heti alusta asti.

Treenissä Jokelaa viehättää sen energisyys ja se, että se on monipuolista mutta ei liian raskasta. Musiikin tahdissa on mukava kuntoilla. Kroppaan jää hyvä olo, ja mielikin piristyy.

— Tässä saa iskeä stressin pois, hän sanoo.

Perinteiset tunnit, jooga ja pilates suosittuja

Ryhmäliikunnassa suosittuja ovat edelleen monet perinteiset tunnit, joilla treenataan esimerkiksi vatsaa, peppua ja reisiä.

— Asiakkaat tuntuvat tykkäävän helpohkosta mutta tehokkaasta jumpasta, jossa ei ole liian vaikeaa koreografiaa ja liikkeet tuntuvat heti, ryhmäliikunnan ohjaaja ja palvelupäällikkö Rita Lukkala Hakaniemen LadyLinesta kertoo.

Myös erilaiset joogatunnit ja pilates ovat kysyttyjä.

— Näyttää siltä, että moni haluaa nyt aiempaa enemmän panostaa rauhalliseen liikuntaan. Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää entistä paremmin palautumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen, Fysioline Fressin vt. ryhmäliikuntapäällikkö Annastiina Multanen sanoo.

Keväällä Fressi lanseeraa oman pilatestuntinsa.

— Pilatekseen voivat tulla niin aloittelevat liikkujat kuin paljon treenaavat. Keskivartalotuesta ei ole kenellekään haittaa.

Moni kuntokeskus tarjoaa pidempien tuntien ohessa 30 minuutin treenejä. Niitä voi Lukkalan mukaan yhdistellä helposti muihin tunteihin, ja toisaalta ne myös sopivat kiireiselle liikkujalle.

Multanen ei usko, että hurjan suosion saanut hulavanne siirtyy kovin helposti kodeista ja kuntosaleilta ryhmäliikuntatunneille.

— Se ei ehkä ole riittävän monipuolinen, että se sopisi parhaalla mahdollisella tavalla ryhmäliikuntaan. Lisäksi pitäisi olla monentasoisia tunteja alkaen ihan siitä, että opetellaan pyörittämään vannetta. Ideana vanne on kyllä huippu, hän sanoo.

Multasen mukaan ryhmäliikunnan suosio on vankka. Vakituisia kävijöitä on runsaasti, uusia tulee ja tuntitarjonta on laaja.

— Se, että joku kertoo tunnilla, mitä tehdään, taitaa olla ikuisesti muodissa. Tietysti olennainen on myös muu ryhmä, joka tekee samaa asiaa.

Laura Määttäsen kommentti: Nopeat sarjat saavat ensikertalaisen kapulat melkein solmuun

Vihreät kapulat kädessä olo on hieman epäluonteva. Osaankohan tehdä näillä mitään? Toisaalta minun ei tarvitse miettiä, mihin kädet laittaisin.

Osaan pari rumpukomppia, mutta siinä kaikki. En ole myöskään koskaan pitänyt ryhmäliikuntatunneista, joissa tehdään esimerkiksi askelsarjoja musiikin tahtiin.

Varaudun tuntemaan itseni kömpelöksi etanaksi - ja olemaan välittämättä siitä.

Hitaissa ja helpoissa sarjoissa pysyn mukana, nopeissa ja monimutkaisissa en, mutta niissäkin huomaan onnistuvani koko ajan paremmin.

Onneksi voin katsoa mallia niin ohjaajasta kuin viereisestä jumppaajasta. Muut ovat olleet tällä tunnilla ennenkin, ja sen kyllä huomaa. Mutta uskon ohjaajaa: jokainen voi tehdä tyylinsä, kykynsä ja kuntonsa mukaan. Kuntoni lienee kelvollinen, kyvyt vähissä, ja tyylistä ei ole tietoakaan. On silti mukava kokeilla jotain uutta.

Tunti kuluu nopeasti, ja tuntuu, että sen aikana todella käydään koko kroppa läpi. Kova hiki ei tule eikä syke nouse merkittävästi kuin ihan hetkittäin.

En varmasti saa treenistä irti niin paljon kuin muut, koska ensimmäisellä kerralla aikaa kuluu liikkeiden ymmärtämiseen ja mallin katsomiseen. Seuraavalla kerralla olisi taatusti jo paljon helpompaa.

Vihreät kapulat jäävät ehjiksi, ja tunnin liikkumisen jälkeen on hyvä olo. Seuraavana päivänä käsissä tuntuu, että jotain tavallisuudesta poikkeavaa on edellispäivänä tehty. Se tunne on aina yhtä hyvä.