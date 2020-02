Jos lento peruuntuu tai myöhästyy, Airhelp ottaa matkustajan korvausasian ajaakseen

EU:n suojasäädökset lentomatkustajien hyväksi ovat kansainvälisesti erittäin hyvät. Säädöksiä tehtäessä arvioitiin, että korvaukseen oikeuttavia lentoja on hieman alle prosentti kaikista EU-alueella tapahtuvista lennoista.

Jos lento peruuntuu, pitää lentoyhtiön tarjota korvaava lento ja maksaa vakiokorvaus. Harva lentoyhtiö lähtee maksamaan korvauksia vapaaehtoisesti. Tätä ilmiötä vastaan kolme tanskalaista perusti Airhelp-nimisen yhtiön ja sivuston vuonna 2013. Yhtiö kerää lentomatkustajien ilmoituksia ja lähtee tarvittaessa vaikka käräjöimään niitä.

– EU-alueella keskimäärin 10–12 prosenttia korvaukseen oikeutetuista päätyy hakemaan korvausta meidän, kilpailijoiden tai suoraan lentoyhtiön kautta. Suomessa prosentit saattavat olla hieman korkeammat, koska suomalaiset ovat keskimäärin valveutuneempia kuluttajia, Airhelpin Head of Marketing Intelligence Aleksi Seppo vastaa yhtiön pääkonttorista Berliinistä.

– Myöhästymisten ja peruutusten korvauksista määrää EU-asetus 261, joka menee kansallisen lainsäädännön edelle. Asetus on melko selkeä nykyään, sillä sitä on tulkittu riittävästi kansallisissa oikeusistuimissa. Me tulkitsemme lakia niin kuin EU:n ylimmät tuomioistuimet ja toimimme sen mukaan, Seppo kommentoi.

– Yhdysvalloissa ja Aasiassa ei vastaavaa lainsäädäntöä ole. Sen sijaan Kanadassa on juuri säädetty vastaava laki, ja Brasiliassa laki on jopa tiukempi.

Yhtiö on lentomatkustajien antaman tiedon varassa.

– Mitään yhtenäistä ja julkista tietokantaa peruuntuneista tai myöhästyneistä lennoista ei ole. Me koostamme omat tietomme useista tietokannoista, sillä tärkeää on lentojen laskeutumisaikojen lisäksi yhdistää myöhästymiset niiden syihin. Kuluttajan tulee toki aina pystyä todistamaan olleensa lennolla. Tähän riittää boarding pass, Aleksi Seppo kertoo.

– Meillä on erittäin tarkat tiedot lentojen myöhästymiseen johtaneista syistä ja lentoyhtiöt tietävät, että emme kaihda oikeustoimia. Oikeusjutun nostamisessa on kolme vaihtoehtoa, lennon lähtöpaikka ja määränpää sekä lentoyhtiön pääkonttorin paikkakunta.

Airhelp muutti hinnoitteluaan viime vuonna.

– Veloitamme 35 prosenttia koko korvauksesta vastaavan kiinteän summan ja joissain oikeustapauksissa vielä 15:tä prosenttia vastaavan kiinteän summan, hän jatkaa.

EU:n alueella matkusti lentämällä kaikkiaan 1,106 miljardia ihmistä (2018). Edelliseen vuoteen verrattuna matkustajamäärä kasvoi kuudella prosentilla.

Iltalehti kertoi lauantaina, että EU-puheenjohtajamaa Kroatia aikoo esittää lentomatkakorvausten heikentämistä ja säädösten kiristämistä.