Ikäeroa lähes 45 vuotta mutta sama intohimo. Jyväskyläläisille Miiko Takalle, 57, ja Siiri Meijaselle, 13, ratsastus on rakkain liikuntaharrastus. Se on niin tärkeä, että muu liikkuminen on mietitty niin, että se tukee ratsastamista.