Asiantuntijarehtori Marko Kuuskorpi puolustaa avoimia opetustiloja: Luokat ja käytävät rajoittavat uusia oppimisen mahdollisuuksia

Kuuskorven mielestä keskustelu seinättömistä kouluista on kärjistynyt paniikin lietsonnaksi. Avoin oppimisympäristö ei suoraan tarkoita avointa ”opetushallia”, hän huomauttaa. Kuuskorpi pitää koulurakentamisen buumia suurena mahdollisuutena Suomelle.

Suomen koulurakentamisessa on alkanut ennennäkemätön mylläkkä. Lähivuosina maassamme rakennetaan ja korjataan kouluja yli miljardilla eurolla. Taustalla on monia syitä: Homekoulujen tilalle tarvitaan terveitä tiloja. Kuntien kouluverkkoa järjestellään uudelleen, sillä lapsia syntyy yhä vähemmän. Opetussuunnitelma on pannut opetustapoja uusiksi.