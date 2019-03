Tuoreen tutkimuksen mukaan on raha on yllättävän usein syynä siihen, miksi suomalaiset ja muut eurooppalaiset pitävät kiinni parisuhteestaan.

Teemasuomalainen tekee juttua siitä, millainen merkitys rahalla on parisuhteen toimivuuden kannalta.

