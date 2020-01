Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisnaisella on Wuhanin koronavirus.

Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisnaisella on todettu Wuhanin koronavirus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Tartunta on ensimmäinen Suomessa vahvistettu. Matkailija on kotoisin Kiinan Wuhanista.

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, johtaja Mika Salminen THL:stä sanoo tiedotteessa.

Kiinalaisnainen on ollut eilisestä lähtien Lapin keskussairaalassa eristyksissä. Huslab tutki tänään häneltä otetut näytteet, jotka oli lähetetty aamulennolla Rovaniemeltä THL:lle Helsinkiin.

Tartunnalle mahdollisesti altistuneita on noin 15, kertoo THL. Sairaanhoitopiiri seuraa altistuneiden terveydentilaa kahden viikon ajan.

Suomessa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. THL on päivittänyt terveydenhuollon toimijoille ja matkailijoille tarkoitettuja ohjeita, ja sairaanhoitopiirit ovat käyneet läpi omia prosessejaan.

Influenssan kaltaisia oireita

Wuhanin koronaviruksen tiedetään voivan tarttua ihmisestä toiseen, mutta THL:n mukaan leviämisen tehokkuus ja tarttuvuusaika ovat vielä epäselviä. Viruksen oireet muistuttavat influenssaa.

Viime viikolla Ivalossa epäiltiin koronavirusta kahdella muulla kiinalaismatkailijalla. Nämä epäilyt osoittautuivat perusteettomiksi, ja hoitoon hakeutuneet päästettiin pian pois eristyksistä flunssalääkityksen kera.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi viime viikon epäilyjen yhteydessä STT:lle koronavirusepäilyn heräävän silloin, kun ihminen 14 vuorokauden sisällä Wuhanista saapumisen jälkeen sairastuu oireisiin, joita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus. Lisäksi tautiin saattaa sairastua, jos on ollut yhteydessä ihmiseen, jolta Wuhanin koronavirus on varmennettu.

Uuteen koronavirukseen on kuollut Kiinassa yli 130 ihmistä. Yli 5 900 ihmistä on sairastunut tautiin Kiinassa. Tauti on levinnyt eri puolille maailmaa, joskin tartunnansaaneiden määrät ovat toistaiseksi olleet verraten alhaisia.

Väli-isäntä on arvoitus

Jo viikonvaihteessa zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta ennakoi, että Suomessa olisi vielä edessä uusia Wuhanin koronaviruksen tartuntaepäilyjä.

– Yksittäisiä tartuntatapauksia tulee jollakin frekvenssillä tännekin päin maailmaa, hän arvioi tuolloin.

Vapalahti totesi, että potilaista saatujen näytteiden perusteella Wuhanin koronavirus ei ole vielä ehtinyt muuntua kovin paljoa.

– Tähän asti havaitut tartunnat näyttäisivät olevan koko lailla samaa alkuperää.

Aiemman koronaviruksen, sarsin, kohdalla nähtiin professorin mukaan, että virus kykeni muuntumaan väli-isännässä kohtuullisen nopeasti.

– Myös Wuhanin viruksen muuntuminen on mahdollista, ja varmasti sitä tapahtuu jossakin määrin, Vapalahti linjasi.

Sarsin väli-isäntä ennen ihmiseen tarttumista oli sivettikissa. Sekä sarsin että Wuhanin koronaviruksen alkuperäinen isäntä on Vapalahden mukaan lepakko.

– Wuhanin virus on sekin mitä ilmeisimmin levinnyt ihmiseen jonkin väli-isännän kautta, mutta emme tiedä, mikä se on ollut.

Toistaiseksi ei Vapalahden mukaan ole tietoa myöskään siitä, miten hanakka Wuhanin koronavirus on tarttumaan verrattuna sars-virukseen.

– Vielä on selvitettävä esimerkiksi se, miten suuri osa Wuhanin viruksen tartunnoista jää lieviksi.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää kriisikokouksen torstaina Wuhanin viruksen vuoksi.