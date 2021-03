Suomessa on siirrytty poikkeusoloihin – hallitus antoi myös esityksen ravintoloiden sulkemiseksi tilapäisesti

Suomessa on siirrytty poikkeusoloihin. Valtioneuvosto on todennut poikkeusolot yhteistyössä presidentin kanssa.

Valtioneuvoston yleisistunnossa on annettu lisäksi esitys laista ravintoloiden sulkemiseksi.

Hallitus on kaavaillut kolmen viikon ravintolasulkua ensi maanantaista lähtien suuressa osassa maata. Sulkemisesta päättää eduskunta. Asialla on kiire, sillä eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on kertonut, että lain käsittely vie minimissään neljä päivää.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi kansalaisilta ja yrittäjiltä anteeksi sitä, että eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä tartuntatautilain tulkitsemisesta ja muun muassa siitä, millä ehdoilla liikuntapaikkoja suljetaan.

Marinin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) etsivät yhteistä tulkintaa tänään ja siitä tiedotetaan huomenna. Marin painotti, että asia on avin päätösvallassa.

