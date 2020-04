Hallitus pohtii tällä viikolla koronatoimien jatkoa – Ravintoloiden on näillä näkymin oltava kiinni toukokuun loppuun asti

Hallitus kokoontuu keskiviikkona tarkastelemaan koronavirusepidemian vuoksi säädettyjen rajoitustoimenpiteiden jatkoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) professori Mika Salminen on kertonut STT:lle, että Suomessa voitaisiin siirtyä suuria ihmismääriä ja taloutta haittaavista massarajoituksista kohti yksilöihin kohdistuvia rajoituskeinoja. Tämä perustuisi laajaan testaamiseen ja sairastuneiden tartuntaketjujen selvittämiseen.

– Keskiviikkona tarkoituksena on käsitellä ensimmäisiä näkymiä siitä, millä tavalla rajoitustoimenpiteistä voitaisiin aikanaan luopua ja mikä olisi oikea aika tehdä näin. Jos tulee hallitukselle tämänkaltaisia vaihtoehtoja, ehdottomasti perehdymme niihin huolella, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi viime viikolla STT:lle.

Tähän juttuun on koottu Suomessa säädetyt rajoitustoimet, eli millaisia asioita hallituksen pohdittavana on. Nykyiset rajoitukset ovat pääosin voimassa toukokuun 13. päivään asti. Selkeimmän poikkeuksen muodostavat ravintolat, joiden on näillä näkymin pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti.

Oppilaitokset ja varhaiskasvatus

Monet oppilaitokset ovat koronaviruksen vuoksi sulkeneet ovensa.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus järjestetään mahdollisimman laajasti etäopiskeluna. Myös päiväkoti-ikäiset lapset hoidetaan pääasiassa kotona.

Päiväkodit ja esiopetuspaikat pidetään kuitenkin auki, jotta yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevät voivat käydä töissä. Myös 1.–3. luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden lähiopetus.

Valmistuvien oppilaiden juhlat ja pääsykokeet

Oppilaitokset järjestävät juhlan kevään ylioppilaille ja ammattiin valmistuville turvallisena ajankohtana myöhemmin syksyllä. Juhlan ensisijainen ajankohta on perjantai 28. elokuuta tai lauantai 29. elokuuta.

Ajankohta riippuu keskeisesti koronaepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten kehittymisestä. Jos juhlaa ei pystytä järjestämään turvallisesti elokuun lopulla, kevään ylioppilaat voidaan kutsua joulukuun alussa järjestettävään juhlaan.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät tiedottavat valmistuville opiskelijoille omista juhlakäytännöistään ja ajankohdistaan, koska niin nuoret kuin aikuiset valmistuvat vuoden eri ajankohtina.

Yliopistot eivät järjestä tänä keväänä valintakokeita tavanomaisesti. Sen sijaan valinnat järjestetään fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla, joista hakijat saavat tietoa huhtikuun loppuun mennessä.

Ammattikorkeakoulut järjestävät kevään toisen yhteishaun valintakokeen etänä. Sen sijaan kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät valintakokeet, joilla valitaan esimerkiksi opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen, on peruttu. Niiden sijaan käytetään todistusvalintaa ja valintatehtäviä.

Kulttuuri, ravintolat ja muut palvelut

Lisäksi hallitus on määrännyt suljettavaksi valtion ja kuntien museot, teatterit ja kirjastot. Lisäksi muun muassa julkisen sektorin harrastus-, nuoriso-, kerho- ja urheilutilat sekä vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset on suljettu.

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen on suositeltu toimivan samoin.

Ravintoloiden, kahviloiden, baarien ja muiden ravitsemisliikkeiden piti laittaa ovensa kiinni 4. huhtikuuta. Ruokien ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu. Rajoitus ei myöskään koske koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita.

Kokoontumisrajoitukset

Hallitus on suositellut välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Jo tätä ennen suuret yleisötapahtumat oli kielletty.

Ihmisten pitää vältellä sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti rajoituksia ja ohjeita sekä huolehtia, että myös lapset noudattavat niitä.

Yli 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Lisäksi ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollossa ja sairaaloissa on kielletty. Vierailut on sallittu tapauskohtaisesti kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomille läheisille sekä saattohoidossa olevien läheisille.

Synnytysosastolle saa tulla puoliso tai tukihenkilö.

Rajavalvonta

Rajaliikenteen valvontaa lisättiin ensimmäisen kerran torstaina 19. maaliskuuta alkaen, ja toimia on kuukauden aikana myös kiristetty entisestään.

Matkustajaliikenne ulkomaille on keskeytetty, ja matkustamista on kehotettu välttämään niin maa-, meri- kuin ilmateitse. Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemia on pidetty auki paluuliikenteelle, mutta kaikki muut lentoasemat on suljettu kansainväliseltä liikenteeltä.

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat palata ulkomailta Suomeen.

Työmatkaliikenne

Työmatkaliikenne ulkomailta Suomeen jatkuu rajoitetusti. Sisärajan ylittäminen on sallittua vain Norjasta ja Ruotsista, ja niistäkin vain tietyillä rajanylityspaikoilla. Työntekijällä pitää aina olla mukana työnantajan todistus työn välttämättömyydestä.

Venäjän vastaisella rajalla liikennettä on rajoitettu, ja Vainikkalan rajanylityspaikka on suljettu henkilöliikenteeltä.

Rajojen sulkeminen ei ole rajoittanut mahdollisuutta hakea Suomesta turvapaikkaa. Rajoitukset eivät koske myöskään tavaraliikennettä.

Työvelvoite

Koronavirusepidemian aikana pyritään turvaamaan terveydenhuollon toimivuus. Poikkeusolojen takia kiireettömässä hoidossa joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kriittisen henkilöstön osalta voidaan lisäksi poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä voidaan velvoittaa töihin, mutta työvelvoite on vasta viimesijainen keino, johon turvaudutaan, kun muut keinot eivät enää riitä.

Uusimaa

Hallitus on jo purkanut erään merkittävän rajoituksen. Liikkumista Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä rajoitettiin noin kahden ja puolen viikon ajan, koska tautitilanne eteni Uudellamaalla muuta maata rivakammin. Rajoitus astui voimaan 28. maaliskuuta ja päättyi kesken päivän 15. huhtikuuta.