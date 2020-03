Yle: THL:n pääjohtajan mukaan koronaviruksesta sairastuneiden lukumäärä voi olla monikymmenkertainen

Tartuntaketjujen seuraaminen on käymässä hankalaksi.

Koronaviruksesta sairastuneiden todellinen lukumäärä voi olla Suomessa 20–30 kertaa suurempi kuin tähän mennessä on todettuja tapauksia, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Ero selittyy sillä, että kaikkia epäiltyjä ei enää testata. Tällä hetkellä Suomessa testataan vain vakavasti sairaita, riskiryhmiin kuuluvia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

– Testaaminen painottuu sellaisiin oireisiin ja henkilöihin, joiden kohdalla on tärkeä tietää, onko kyseessä korona, Tervahauta perustelee Ylellä.

Tartuntojen määriä on arvioitu tietokonesimulaatioilla, jotka perustuvat muista maista saatuun tietoon. Tervahaudan mukaan arviot kuitenkin vaihtelevat suuresti, koska tartuntojen jäljityksessä on ollut maakohtaisia eroja.

Suomessa ollaan nyt tilanteessa, jossa tartuntaketjujen seuraaminen on käymässä hankalaksi. Suurin osa täällä todetuista tartunnoista liittyy silti edelleen matkailuun.

– On todennäköistä, että tulee sellaisia todettuja tapauksia, joissa näitä ketjuja ei enää löydy. Silloin tartuntoja on yhteisöissä paljon enemmän kuin on testaamalla todettu, Tervahauta jatkaa.