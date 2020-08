Kymmeniä suomalaisia altistui Virossa virukselle – Suomessa uusia koronatartuntoja 22

Kymmeniä suomalaisia altistui koronavirukselle Virossa pidetyssä yksityisyystilaisuudessa, kertoi THL tiedotteessaan perjantaina. Altistuneista suurin osa on palannut Suomeen, ja viranomaiset ovat olleet heihin yhteydessä.

31.7–2.8. pidetyssä tilaisuudessa mukana olleilla kahdella helsinkiläisellä todettiin virustartunta. Heillä oli jo tilaisuuden aikana koronaoireita.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 81 henkilöä ympäri Suomea ja muutama virolainen. Suurin osa osallistujista on helsinkiläisiä, mutta osallistujia oli tilaisuudessa yhteensä 14 Suomen kunnasta.

Toistaiseksi osallistujille tehdyissä koronavirustesteissä ei ole todettu positiivisia tuloksia. Suurin osa Virosta Suomeen palanneista osallistujista saapui maahan 2.–3.8. laivoilla. Matkustajia, jotka palasivat Eckerö Line & Finbo Cargon, Tallink Siljan ja Viking Linen vuoroilla tuona aikana, pyydetään seuraamaan vointiaan.

Tartuntoja Espoon päiväkodeissa ja hoivayrityksessä

Koronavirustartuntoja todettiin myös Espoossa päiväkodissa ja kaupungille kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä. Tapaukset eivät liity Espoon kaupungin mukaan toisiinsa. Lisäksi Kirkkonummella sijaitsevassa päiväkodissa todettiin kaupungin tiedotteen mukaan yksi virustartunta. Henkilön kanssa lähikontaktissa olleet on asetettu kotikaranteeniin.

Espoossa toinen tartunnan saaneista on ollut kaupungin mukaan päiväkodin tiloissa ja hänet eristettiin. Virukselle on altistunut päiväkodissa kaikkiaan noin 50 ihmistä, joiden joukossa on sekä lapsia että työntekijöitä. Heidät on asetettu kotikaranteeniin.

Suomessa raportoitiin perjantaina 22 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja oli todettu 7 554.

Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia ei raportoitu, ja kuolemantapausten määrä oli edelleen 331. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli perjantaina kolme ihmistä, joista yksikään ei ollut tehohoidossa.